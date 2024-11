#PolíticaConfidencial gobernador poblano espera resultados, pero no electorales

Sergio Salomón, gobernador de Puebla, después de una jornada llena de actividades, que incluyó una gira de supervisión de obras y un evento en el corazón de Puebla, el gobernador compartió con los poblanos que empezó a sentirse indispuesto. Con fiebre y un poco de malestar, decidió trasladarse al hospital para realizarse estudios y una valoración médica. El gobernador asegura que está tranquilo y estable mientras espera los resultados, y ha prometido mantener informados a los ciudadanos. Por ahora, parece que solo necesita un pequeño descanso tras su apretada agenda.

Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, va con todo contra “el nuevo partido de la fachiza”. Sin guardarse nada, la exsecretaria de Gobernación lanzó una crítica contundente al más reciente intento de formar un nuevo partido político por parte de figuras de oposición. “Pero ahora resulta que los mismos de siempre, los que estaban en el PRI, algunos en el PAN, decidieron juntarse”, declaró con ironía. La ex funcionaria no solo cuestionó la legitimidad del proyecto, sino que dejó claro su escepticismo sobre sus integrantes: “El problema es que no entienden nada, el problema es que son los mismos de siempre “. El comentario, directo y sin filtros, ha puesto a este supuesto partido en el centro del debate político. ¿Se habrá ganado más detractores que simpatizantes antes de siquiera arrancar? Por ahora, parece que el nuevo frente opositor empieza con más cuestionamientos que entusiasmo.