BWH Hotels: Innovación, expansión y la lucha por redefinir el mercado

En el competitivo universo hotelero, la frase “innovar o morir” cobra una dimensión real. BWH Hotels parece haber tomado esta máxima como un objetivo claro y, el reciente encuentro “Accelerate” en Charlotte, Carolina del Norte es prueba de ello. Con más de 3 mil asistentes, este no fue solo un evento para celebrar logros, fue una declaración de principios. BWH no se conforma con seguir tendencias, está decidido a ser quien las imponga.

Un modelo que responde al mercado

Hablar de BWH Hotels es referirse a una maquinaria bien engrasada que integra a marcas como WorldHotels, Best Western y SureStay. Pero lo realmente interesante es cómo esta estructura ha logrado abarcar el espectro completo del mercado, desde el viajero que busca opciones económicas hasta el cliente de lujo más exigente.

Los números hablan: 8,500 millones de dólares en ingresos internacionales y cerca de 300 nuevas propiedades firmadas en 2024. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que destaca es la estrategia detrás de este crecimiento. La diversificación no es casualidad; es un entendimiento claro de que cada viajero es diferente y busca algo único. Aiden, por ejemplo, se posiciona como una marca boutique que apuesta por la personalidad en cada propiedad, mientras que WorldHotels Residences lleva el lujo a un nuevo nivel con proyectos como el Noble Crystal Tay Ho en Hanoi, Vietnam.

Innovar o quedarse atrás

El anuncio de la entrada de BWH Hotels al mercado del glamping con el Zion Wildflower Resort es un movimiento audaz. Mientras otros jugadores aún dudan en explorar este segmento, BWH ha visto el potencial en una industria que combina naturaleza y lujo, valorada en más de 12,400 millones de dólares. No se trata solo de seguir una moda, sino de anticiparse a lo que los viajeros buscarán en el futuro: experiencias.

En contraste, HOME by Best Western muestra cómo la compañía también se adapta a las necesidades de quienes buscan comodidad en estancias prolongadas. Proyectos en ciudades clave como Miami y Atlanta demuestran que la apuesta es seria y que este modelo tiene futuro.

Lealtad: el verdadero oro del negocio

Se informó que el programa Best Western Rewards, con sus 60 millones de miembros, no es solo una herramienta de fidelización; es una estrategia de largo plazo. Integrar los programas de recompensas de todas sus marcas es una jugada que busca no solo retener clientes, sino convertirlos en embajadores de la marca. En un mercado donde la competencia es feroz, entender al cliente es crucial.

Socios estratégicos, no simples franquiciados

Otro aspecto que merece atención es el programa DEX 3.0 Finance. Facilitar financiamiento para que los operadores puedan renovar y mantener estándares de calidad no es solo una cuestión de apoyo financiero; es una forma de asegurar que todos los hoteles de la cadena reflejen la misma excelencia.

Este enfoque colaborativo, donde los franquiciados son tratados como socios estratégicos, es parte del éxito de BWH. No se trata solo de sumar propiedades, sino de construir una red donde cada pieza aporte al conjunto.

El futuro

Alcanzar 1,000 millones de dólares en ventas es un logro que pocas cadenas pueden presumir. Pero lo que realmente destaca es cómo BWH ha conseguido este equilibrio entre expansión y sostenibilidad.

El camino está claro: innovación constante, diversificación y una relación cercana con sus operadores. En una industria donde muchos juegan a lo seguro, BWH Hotels apuesta por el riesgo calculado. Y todo indica que esta estrategia no solo les permitirá mantenerse en la cima, sino redefinir lo que significa estar ahí.

El tiempo dirá si logran consolidar esta visión a largo plazo, pero por ahora, todo apunta a que BWH Hotels es una fuerza a tener en cuenta. El mercado ya no es el mismo, y gran parte de esa transformación lleva su sello.