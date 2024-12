PolíticaConfidencial Cierre de plaza Izazaga, presión de Trump contra productos chinos

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, ya tiene puesto asegurado. la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene planes para el futuro del antecesor de Rocío Nahle . Durante una visita a Nuevo León, Sheinbaum reveló que el gobernador saliente será integrado al Gobierno federal, aunque se guardó los detalles sobre el cargo que ocupará. Sheinbaum dejó caer la noticia en medio de una rueda de prensa donde aprovechó para expresar su respaldo a Samuel García, gobernador de Nuevo León, ante la complicada situación presupuestal que enfrenta el estado. ¿Será este el inicio de una alianza estratégica entre norte y centro?

Ricardo Salinas Méndez, subsecretario de Finanzas de Guerrero, ¿cuánto tuvo que ahorrar para comprarse su reloj italiano edición limitada marca Panerai? El reloj que luce en esta fotografía está valuado en más de 52 mil euros, es decir, 1 millón de pesos mexicanos. El sueldo reportado en 2022 para un subsecretario en Guerrero fue de 58 mil pesos. Con ese sueldo, el funcionario tuvo que ahorrar lo equivalente a 19 meses de trabajo sin gastar un solo peso para comprar el reloj. Sí que da trabajar para la Administración Pública por mucho que dicen que ganan poco.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, salió al quite con el cierre de la plaza Izazaga. Parece que la presión de Trump contra los productos chinos no se hizo esperar, pero más bien se refiería a las empresas de origen chino y no tanto de la piratería.¿Se entendió bien?