De diseño robusto, atrevido y moderno la RAM 700 Laramie es difícil de ubicarla en algún segmento de las pick-ups compactas que se comercializan en México. Manejamos esta versión de doble cabina y ofrece un espacio interior amplio, confortable y ergonómico que entregarte una experiencia de conducción superior. Esta camioneta posee llantas de aleación de 17 pulgadas que entregan la mezcla perfecta de deportividad y funcionalidad que una camioneta de uso rudo necesita.

Históricamente, cada modelo de RAM está pensado para ser un referente de la industria automotriz, y está vez no fue la excepción. Con la RAM 700, se da origen a una pick-up única y primera con 4 puertas y espacio para 5 ocupantes. Con una altura de hasta 191 milímetros de despeje del suelo y ángulo de entrada de 24° este producto posee una larga lista de sistemas de última generación que también la hacen simplemente inigualable en términos de seguridad.

En materia de seguridad la RAM 700 cuenta con 4 bolsas de aire frontales y laterales; y aparte de avisarte si no te has puesto el cinturón de seguridad, también cuenta con cinturones de seguridad con pretensores y sistema de anclaje tipo ISOFIX. Esta mini troka cuenta con un control de tracción TC Plus, control electrónico de estabilidad (ESC) y un bloqueo diferencial electrónico, entre otros sistemas de ayuda para que su desempeño sea único y seguro.

Le retiré el portalón trasero de la caja de carga y resulta ser práctico para montar y desmontar, además de ofrecer protección total a la carga si es que se requiere cubrir. Este portalón trasero con cierre eléctrico tiene una capacidad de carga sobresaliente, que la convierte en la compañera ideal para los amantes del outdoor. Con esta pick-up se puede transportar desde una bicicleta, hasta todo lo necesario para montar un campamento y las compras del negocio o la granja. Su caja es tan grande que tiene una capacidad de 1,143 litros y una capacidad de cargar hasta 720 kilogramos.

La oferta de colores se adapta a cualquier exigencia. Blanco, gris, negro, plata y rojo son la colorida oferta que llega a nuestro país para complacer a la exigente demanda de consumidores que en nuestro país se cuentan por cientos de miles, sobretodo en el norte del México. Motor de 1.3 litros, y una potencia de 101 caballos de fuerza que permite un torque de 134 libras pie de par. Tracción 4x2 y caja mecánica de 5 velocidades, suficientes para sacar provecho a la que es sin duda, la más guerrera de la gama RAM. ¿cuánto cuesta esta chulada de maíz prieto? $429,900 pesos. Tome nota.

El mejor noviembre

Y ya que estamos abordando marcas de Stellantis, le platico que en México este conglomerado automotriz reportó sus mejores ventas no antes registradas en el mes de noviembre. De hecho la marca RAM reportó el mejor noviembre en ventas en su historia, ya que su modelo RAM 700 fue quien registró el mejor noviembre en ventas en su historia, los mismo su modelo RAM ProMaster también reportó el mejor noviembre en ventas desde 2016.

En tanto que la marca Peugeot igual registró el mejor noviembre en ventas en su historia con su modelo Peugeot Rifter con el mejor reporte en ventas en su historia, mientras que Peugeot Partner también obtuvo el mejor noviembre en ventas desde 2020, y por último Peugeot Manager igual registró el mejor noviembre de su historia.

Diálogos por el clima Latam

Hace poco le platicaba que Afore XXI Banorte, con David Razú en la dirección, se convirtió en la primera Afore en unirse a la iniciativa “Diálogos por el Clima Latam” de Principios para la Inversión Responsable (UN PRI), organismo avalado por las Naciones Unidas para impulsar la descarbonización de la economía y combatir los retos del cambio climático en Latinoamérica.

Ahora, esta administradora presume que esta misma institución la distingue con la calificación máxima por sus acciones emprendidas para avanzar hacia una economía más sostenible y, además, la Afore se destacó por su nivel de transparencia operativa y financiera superior a otros actores del sector pensionario. Además, esta Afore se destacó por su nivel de transparencia operativa y financiera, lo que le permitió sobresalir en comparación con otros actores del sector pensionario.

Primer bono azul en México

Scotiabank, que en México dirige Adrián Otero, participó como intermediario colocador del primer Bono Azul enfocado en la pesca y acuacultura sostenible en México, realizada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). La emisión de FIRA, realizada a través del Fondo Especial de Financiamientos Agropecuarios (FEFA), consistió en tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, obteniendo un total de 7,000 millones de pesos.

Uno de esos instrumentos está etiquetado como un Bono Azul por 4,500 millones de pesos y cuenta con las siguientes características: es el primer Bono Azul enfocado en la pesca y acuacultura sostenible en México, tiene una tasa fija, a un plazo de 6 años, los recursos provenientes del Bono se destinarán a financiar o refinanciar proyectos definidos en el Marco de Bonos Sostenibles de FIRA, los cuales incluyen acuacultura responsable, pesca costera de bajo impacto ambiental y pesca en alta mar sostenible. El desarrollo del bono requirió estudios previos que se realizaron de manera conjunta entre FIRA, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI).

Tiendita solar

El embotellador de Coca-Cola, Grupo Rica, dirigido por Miguel Ángel Guizado, ha lanzado el programa Centurión, que ofrece talleres a 3,000 tenderos en los estados de Hidalgo, Morelos y Puebla con el objetivo de mejorar su imagen, distribución y rentabilidad. Ahora, la compañía da un paso más al incorporar un programa para la instalación de paneles solares en las tiendas que participan en esta iniciativa.

Recientemente, se inauguró la primera tienda de abarrotes que funciona exclusivamente con energía solar, y se espera que, a mediano y largo plazo, este sistema se implemente en las 3,000 tiendas de abarrotes de estos tres estados que forman parte de la inciativa. Este proyecto no solo ayuda a los tenderos a reducir uno de sus principales costos operativos, el energético, sino que también genera un impacto positivo en el medio ambiente de sus comunidades, promoviendo el uso de tecnologías sustentables.

Transformación Digital

Y ya para terminar le cuento que en 2024, el gobierno mexicano lanzó la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, centrada en promover la IA en áreas clave como la salud, educación, seguridad pública y economía. Asimismo, más del 35% de las empresas en el país han implementado soluciones de IA, mientras la inversión en tecnologías emergentes ha crecido significativamente, consolidando a México como un actor relevante en la economía digital, de acuerdo con Christiaan Goslinga, Director Ejecutivo de B-Drive IT.

El código abierto también juega un papel estratégico en la digitalización del país, de acuerdo con el directivo. Iniciativas gubernamentales, como las lideradas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), han promovido el uso de software libre para digitalizar servicios públicos, reducir costos operativos y fomentar la transparencia..

A pesar de estos avances, México enfrenta desafíos como la brecha digital, la falta de infraestructura en áreas rurales y la necesidad de fortalecer la ciberseguridad. Sin embargo, las oportunidades son vastas: el país podría posicionarse como líder regional en IA y código abierto, contribuyendo a la modernización de servicios públicos y al crecimiento de la economía digital global. Para alcanzar este objetivo, es esencial fomentar la colaboración público-privada, invertir en educación tecnológica y promover políticas de innovación abierta que aseguren un desarrollo inclusivo y sostenible, afirma el directivo de la empresa mexicana B-Drive IT. ¡Adiós!