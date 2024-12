PolíticaConfidencial Fernanda Tapia al frente de Radio Educación, aquí no aplica sus Chi... pa’la banda ¿o sí?

FERNANDA TAPIA, la nueva directora general de Radio Educación, tendrá como encomienda consolidar un sistema de medios públicos al servicio de las audiencias, promover un trabajo con perspectiva de género y fortalecer la estación a un centenario de su fundación. Luego de su nombramiento por parte de la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza. Aquí no aplica sus Chichis pa’la banda ¿o sí?.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, presidente del Senado, encendió las redes con un video en el que lanzó una advertencia directa: si la oposición vuelve al poder, encarcelarían a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. “Nos harían pedazos”, incluso los llevarían a la cárcel, aseguró, mientras reflexionaba sobre los riesgos de caer en autoritarismos y abandonar los ideales democráticos. Noroña no se quedó corto al señalar que la oposición no se andaría con rodeos, pintando un escenario sombrío para la 4T. A pesar de esto, el senador subrayó que no se dejará arrastrar por las “canalladas” de sus adversarios, afirmando con firmeza: “No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida”.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, senador de Morena, dice que “todo a su tiempo” se llegará a los 88 senadores en el grupo morenista en la Cámara Alta e incluso hasta los 90. Al paso que va esto, ¿se podría calificar de tradición a la patria el chapulineo de estos políticos que fueron votados con otros programas electorales?