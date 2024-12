PolíticaConfidencial ¿Austeridad? Eso no aplica para la ANUIES

TURISMO ACADÉMICO DE ALTOS VUELOS Mientras los rectores y directores de universidades en todo el país sudan frío buscando cómo pagar los aguinaldos de sus profesores y cruzan los dedos para que los diputados ajusten el presupuesto de egresos 2025, los representantes de las universidades decidieron que diciembre es para “turistear”. Este martes 3 de diciembre, fueron vistos abordando el vuelo Aeroméxico 58 con destino a Tokio, Japón, y lo hicieron con estilo: en primera clase, rompiendo todas las directrices de austeridad.

Encabezando el selecto grupo estuvo el secretario general de la ANUIES, Luis Armando González, quien, en lugar de liderar negociaciones para mejorar los presupuestos de las universidades afiliadas, optó por alejarse justo en plena crisis financiera educativa. A su lado, su director académico, Luis Alberto Fierro, considerado por muchos como el verdadero poder tras el trono de la ANUIES. Fierro tiene su propio historial polémico: dejó un desastre administrativo y múltiples auditorías pendientes tras su abrupta salida de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La jugada no pasó desapercibida en el ámbito político y académico. Se espera que el próximo subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, todavía rector de la Universidad de Guadalajara, llegue con una lupa para revisar los criterios de austeridad en la ANUIES. Y no es para menos: según la Cuenta Pública 2024, la asociación recibió más de 190 millones de pesos del gobierno federal, recursos que aparentemente financian el “turismo académico” en lugar de representar los intereses de las universidades afiliadas.

El contraste es brutal: Mientras el sistema educativo nacional enfrenta recortes y parálisis, sus supuestos representantes vuelan cómodamente a Japón justo cuando las universidades extranjeras están a punto de cerrar por vacaciones. ¿Casualidad? Difícil de creer. Habrá que ver si la austeridad presidencial logra aterrizar en la ANUIES o si este episodio queda como otro ejemplo del doble discurso que tanto irrita al sector educativo.

¡MÁYNEZ carga contra el Frente Cívico y los tacha de vividores del poder! En su carrera por la dirigencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez no se anda con rodeos y lanzó un ataque directo contra los integrantes del Frente Cívico Nacional. En un discurso cargado de señalamientos, los calificó como “vividores del poder” y “personajes nefastos”, dejando claro que no piensa morderse la lengua cuando se trata de este grupo político.

Máynez no dejó pasar la oportunidad de señalar lo que considera una incongruencia del Frente: “En elecciones pasadas, pidieron a MC que se aliara con el PRI y el PAN, y ahora pretenden formar un nuevo partido político. Son los mismos de siempre, cambiando de bandera para seguir viviendo del erario”, sentenció, dejando el tema servido para el debate.

¿Denuncia legítima o una jugada estratégica para fortalecer su imagen dentro de MC? Mientras tanto, las declaraciones de Máynez ya están dando de qué hablar y, de paso, avivando el fuego en la disputa por el liderazgo naranja. ¿Habrá respuesta del Frente Cívico? Aquí seguimos atentos.

MARIO DI CONSTANZO alerta sobre los programas sociales: ‘Se les acabó el dinero’. El exfuncionario y crítico del actual gobierno, Mario Di Constanzo, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los programas sociales, particularmente la Pensión de Adultos Mayores. Según Di Constanzo, la bonanza de aumentos anuales del 25% llegó a su fin. En palabras de Claudia Sheinbaum, asegura, ahora solo habrá incrementos “poquitos”.

Pero ahí no para el asunto: Di Constanzo advierte que esta reducción no será exclusiva de la pensión, sino que afectará a otros programas sociales. Y va más allá, sugiriendo que en 2025 no habrá recursos suficientes para los nuevos beneficiarios que cumplan 65 años. “Se les acabó el dinero, y muy pronto vendrán los recortes”, afirma tajantemente.

¿Exageración o una advertencia que debería preocupar? La oposición no ha perdido tiempo en aprovechar este señalamiento como arma política, mientras el oficialismo guarda silencio. En cualquier caso, el debate sobre la sostenibilidad de los programas sociales ya está sobre la mesa, y parece que dará mucho de qué hablar.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN no suelta a la monarquía española: ¿misión política o simple capricho? Parece que José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, sigue firme en su cruzada contra la monarquía española, aunque en Madrid probablemente les tenga sin cuidado lo que diga. Esta vez, López Beltrán se sube al tren de la narrativa de figuras como Pablo Iglesias, Inna Afinogenova e Irene Zugasti, apuntando que la “incomodidad” de la monarquía hacia México no es casualidad.

Según el hijo del fundador de la Cuarta Transformación, el contraste entre el gobierno mexicano, liderado ahora por Claudia Sheinbaum, y el modelo español es evidente. En su análisis, México encabeza un proyecto soberano y de justicia social, mientras que la monarquía, dice, es un símbolo de los intereses de élites económicas y “fondos buitres” que asfixian a los españoles con deudas impagables y una burocracia ineficaz. Por si fuera poco, no dudó en tachar al gobierno de Pedro Sánchez de “egocentrista”.

López Beltrán cierra su discurso con un guiño a la izquierda de Pablo Iglesias, insinuando que podría ser la única opción coherente en España frente a este escenario. ¿Un mensaje solidario para las izquierdas internacionales o simplemente una manera de seguir metiendo ruido político? En cualquier caso, las palabras del primogénito presidencial ya están haciendo eco en redes, aunque, claro, habrá que ver si en la península alguien siquiera voltea a escuchar.