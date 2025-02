Publimetro y Metro: Tres décadas transformando la manera de entregar la información

Todo empezó en la línea de metro en Estocolmo, un 13 de febrero de 1995, hace 30 años. Allí nació Metro, el primer diario gratuito, diseñado para la vida citadina y pensado para el lector que, entre estación y estación, podía informarse sin pagar un centavo. Nadie imaginaba entonces que esta idea revolucionaría el acceso a la información y que, tres décadas después, seguiría vigente en ciudades como Seúl, Santiago de Chile, Nueva York, Filadelfia, Moscú, Ciudad de México y muchas más.

En aquel momento, los escépticos pronosticaban su fracaso y, en algunos lugares, incluso creyeron que la gratuidad era solo una estrategia comercial para atraer lectores y luego cambiar a un modelo de pago. Eso nunca sucedió, porque el concepto estaba claro desde el principio.

Algunos afirmaban que un periódico sin costo sería un producto de menor calidad, que el valor informativo dependería del precio de portada y que el periodismo gratuito era, en esencia, descartable. Se equivocaron. Metro y su red global de diarios gratuitos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, convirtiéndose en una referencia en sus respectivas ciudades.

Lo que muchos no entendieron es que gratuito no significa mediocre. En Publimetro y Metro World News, decenas de periodistas, reporteros y editores trabajan con el mismo rigor que cualquier otro medio. La diferencia es que aquí, el acceso a la información no está limitado por una suscripción o un muro de pago. Porque la noticia debe llegar a todos, sin importar su capacidad económica.

En el tiempo que llevo laborando en este corporativo de medios, he sido testigo de cómo figuras como Michelle Bachelet, Enrique Peña Nieto, Claudia Sheinbaum y Juan Manuel Santos, así como artistas de la talla de J Balvin, Lady Gaga y Will Smith, o deportistas legendarios como Michael Phelps y Hugo Sánchez, han concedido por primera vez y en exclusiva entrevistas a un medio gratuito, marcando un antes y un después en la industria de la comunicación.

Hemos cubierto eventos de alto impacto global, como la Cumbre de Líderes de Medios de Comunicación entre China y América Latina, con la presencia de Xi Jinping, el encuentro trilateral entre Andrés Manuel López Obrador, Justin Trudeau y Joe Biden, la visita de Barack Obama a México, la toma de protesta de Donald Trump y la audiencia real de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia con medios mexicanos.

Pero no todo es política y diplomacia. También hemos estado en las principales alfombras rojas, desde el MTV World Stage hasta los Grammy y Latin Grammy. Y más allá del espectáculo, Metro ha estado presente en momentos cruciales, como el sismo de 2017 en México, el rescate de los mineros en Chile y la cobertura de la pandemia del COVID-19, llevando información oportuna y cercana a la gente.

Todo esto ha sido posible gracias a un equipo comprometido con su trabajo, con los lectores y con los anunciantes, demostrando que un medio gratuito puede estar a la altura de los grandes referentes de la comunicación a nivel mundial.

Si en los años 90 este modelo de distribución marcó una revolución, hoy vivimos otra: la era digital y de las redes sociales. El acceso a la información se ha expandido como nunca antes, pero también lo ha hecho la desinformación. En medio de la avalancha de noticias falsas, teorías conspirativas y contenidos manipulados, el papel del periodismo serio es más relevante que nunca. Tener profesionales que investiguen, contrasten fuentes y separen la verdad del ruido es fundamental para la democracia.

Hoy, Publimetro renueva su imagen y compromiso con sus lectores, no solo en su edición impresa, sino también en su plataforma digital y redes sociales. Gracias por estos 30 años de fidelidad, por acompañarnos en cada trayecto y por hacer de la información libre y de calidad un derecho, no un privilegio. Porque el periodismo, cuando es honesto, no necesita precio.