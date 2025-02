La escalera de nuestra evolución (parte II)

Por P. Teba.

El motor de la vida te impulsa a seguir creciendo… sigues evolucionando hasta hacerte adulto.

La espiral sigue girando a medida que se eleva, alcanzando ondas que abarcan cada vez más los niveles anteriores.

Ahora sientes el magnetismo de volver al nosotros, esta vez magnetizado por una búsqueda más íntima…, la búsqueda de un igual… la pareja… Aquí entra en tu vida la familia del corazón… pasas de un yo más superficial, egoico y deseante, al nosotros desde un lugar de entrega al otro, de apertura de corazón. Ya no es el nosotros que tenía que ver con la obediencia a tu clan, sino que comienzas a experimentar la conexión con tu alma.

Este nivel no se satisface en el tener sino en el Ser. El progreso con el otro tiene que ver con un compartirte ya no es desde la posesión, como querías a tus padres para ti solo. Ya no es sólo desde un tomar… Sino desde el compartirte, desde la solidaridad, el respeto por el otro Ser y la conexión con el corazón, la sede del alma.

¿Ha nacido el anhelo de formar una familia? ¿De crear algo único y sincero para compartirte desde tu corazón?

La evolución es irrefrenable… Te conviertes en un adulto maduro, y esa apertura de corazón te lleva a entregar tus dones, tus capacidades, tu trabajo hacia el mayor bien de los demás, mediante el servicio hacia la comunidad, hacia el bien común el bien de todos… aún de aquellos a los que no conoces.

¿Has experimentado ese movimiento del alma que trasciende la voluntad personal?

Tus decisiones ahora no nacen de la mente controladora o estratega sino desde la inteligencia cardiaca, un campo conectado con el futuro.

No tiene nada que ver con el querer triunfar, llegar a la cima, sentirte exitoso o especial. No es el ideal de la etapa mítica donde tu ego necesita engrandecerse y ambiciona para su propio engrandecimiento.

Tiene que ver con el trabajo comunitario, la colaboración, la solidaridad para algo mayor, que nos beneficia a todos.

El futuro viene a ti… no puedes evitar dejarte encontrar por tu propósito vital… proyectos

sentidos… misión de vida… Has sentido la llamada inevitable de un cambio de rumbo en tu vida, un cambio de profesión, una llamada profunda a ser madre/padre……la llamada a un viaje iniciático…

Sigue pasando la vida a través de mí… la madurez… la adultez… voy haciéndome cada vez más mayor. Ya tienes muchos años de vida… y entras en el último tramo de tu existencia… es la edad de la sabiduría, la vejez. Ya ha quedado a lo lejos el ritmo frenético, has entrado en un ritmo más pausado, tienes más tiempo disponible… ya no dependes de cumplir con horarios y obligaciones.

Ahora tienes una pausa para contemplar la vida y la Consciencia lo abarca todo sin mayores preferencias. Todo cabe, todo tiene su lugar… Es el nivel propio de la Consciencia Testigo donde prima el silencio… la conexión con el todo… un estado contemplativo como forma de vida… Aquí también puedes fundirte con la música o con la naturaleza, pero ya no es desde un lugar regresivo… te fundes en la pura Consciencia.

El último estadio……. Es como si la escalera se convirtiera en círculo…, se acerca la muerte… la muerte a toda identificación… que implica la disolución de las polaridades… ya no desde la inocencia del niño que lo ignora todo y depende del adulto… sino la disolución de toda identificación… se diluye el yo… Este peldaño implica la trascendencia del espíritu, la iluminación, siendo Uno con el Todo.

