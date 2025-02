Columna Itinerante: Nada es gratis de lo social a lo individual

“No hay progreso. Lo que se gana de un lado se pierde del otro. Como no sabemos lo que perdimos, creemos que ganamos”. Jacques Lacan

¿Acaso pensabas que el apoyo en logística y armamento eran gratuitos? Ahora vienen por las tierras de tu pueblo y los recursos que contienen. Al paso del tiempo, los hechos han contado otra historia.

Defendiste la libertad de tu país (Ucrania) entregando parte de su territorio. Que curiosa la soberanía que ofrece el modelo neoliberal: liberar a sus países a través de un sometimiento total y absoluto al mercado que lucra con los ciudadanos, convirtiéndolos en clientes cautivos, con complicidad de gobiernos y algunas empresas.

¿Será caso ese el mejor de los mundos posibles? ¿Por qué es más fácil imaginar el fin del planeta a través de una catástrofe natural que el fin de un modelo económico que violenta las vidas con la paradoja de vender una libertad que en realidad es una esclavitud?

El modelo del sujeto, su forma de pensar, sentir y comportarse posee las marcas del colectivo, de lo cultural más amplio que se teje en el lazo social: retroceso a formas de funcionamiento anterior caracterizadas por la exclusión, el nacionalismo y el racismo o invención de nuevas vías creativas y responsables, caracterizadas por la inclusión y articulación de las diferencias.

Dimensiones del suicido. Parafraseando a Freud, toda psicología individual es, al mismo tiempo, desde el comienzo y con justa razón, psicología social.

Un suicidio confronta diversas discontinuidades de los seres vivos: alguien termina ahí donde otros inician su recorrido (sorpresa desgarradora, dolor, duelo, interrogantes sin fin…).

Un suicido es un acto irreversible que deja un silencio denso cargado de preguntas.

La familia y amigos sufren en vida la ausencia de su ser querido, además de la incertidumbre sobre las causas, malabareando todas las otras posibles soluciones que se pudieron haber realizado. Sin embargo, el vacío de sentido permanece, su último acto deja un hueco tras de sí que posibilita el…

Para los gobiernos el suicido representa una directa e indirecta afronta a sus políticas públicas, un necesario imposible de atender, como lo es la libertad de cada ciudadano.

¿No es acaso el suicidio un ejercicio radical de la libertad? ¿Un acto que condensa todas las dimensiones de una existencia, que en lugar de la expansión opta por la implosión? “… Nunca jamás encontraré la respuesta/ No tengo tiempo/ Me perdí en el tiempo/Se acabó el que me dieron. (José Emilio Pacheco)

Para quien atenta contra su vida el suicidio es una experiencia singular de la cual no sabemos absolutamente nada. El resto solo puede elucubrar, elaborar hipótesis a partir de inicios. Cada uno tendrá que decidir qué hacer con aquello que sucedió, con aquello que sucede en su alrededor.

Tanto la política impacta en lo colectivo como en lo individual y viceversa. El sufrimiento impacta a diferentes niveles y contextos, estemos atentos y creativos.

*El autor es psicoanalista, traductor y profesor universitario. Instagram: @camilo_e_ramirez