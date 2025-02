PolíticaConfidencial Sheinbaum pone en duda credibilidad de Anabel Hernández

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, no se anduvo con rodeos y le dio con todo a Anabel Hernández, asegurando que su trabajo no es periodismo, sino “ficción”. “Ella ha establecido una forma de periodismo que no es periodismo, es ficción. No es creíble para el pueblo de México, ella perdió credibilidad hace mucho tiempo”, sentenció la presidenta.

Las declaraciones han desatado un torbellino de reacciones en redes sociales. Mientras unos celebran que la mandataria desenmascare a la periodista, otros acusan a Sheinbaum de querer desacreditar investigaciones incómodas. ¿Será que Anabel Hernández realmente perdió credibilidad?

La Cámara de Diputados entra en polémica y esta vez el pleito es internacional. Resulta que algunos legisladores quieren recibir con honores al representante de la “monarco-dictadura sanguinaria” de Marruecos, y hay quienes no están nada contentos con la idea. “Me parece deleznable la sesión solemne que planean hacer en @Mx_Diputados”, tronó un español indignado por la falta de atención al pueblo saharaui.

Y es que, según dice, algunos andan tan despistados que serían capaces de recibir hasta a representantes de países que hoy no están de actualidad por la defensa de Derechos Humanos con tal de salir en una foto bonita.

La cosa es que en San Lázaro ya se respira la tensión, y este chisme promete más capítulos. ¿Será que la sesión sigue en pie o se vendrá un nuevo agarrón diplomático?

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, ya se siente en casa en Morena y no pierde oportunidad para presumirlo. Recientemente, disfrazado de Sheriff Woody, el exgobernador oaxaqueño declaró que en su nuevo partido lo han tratado “de poca madre” y que quienes tengan “piel delgada” mejor se hagan a un lado. ¿Se siente igual que los Yunes?

Alejandro Murat anda con todo en su nueva faceta política, pero su historial sigue generando conversación. Sus años en el gobierno aún levantan dudas y, entre bastidores, hay quienes no olvidan los escándalos relacionados con su gestión.

¿Será que en su nueva trinchera que empezó a trabajar en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, encontrará el blindaje perfecto o su pasado seguirá persiguiéndolo?