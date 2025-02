PolíticaConfidencial Sheinbaum lanza advertencia a acuerdo de Morena

Claudia Sheinbaum, presidenta con A, sobre la prohibición del nepotismo y la no reelección a partir del 2030 en cargos de elección popular, que aprobó el Senado, dice que ella mantiene su postura de que tenía que aplicarse a partir del 2027. “Aquel que lo haga en el 2027 se va a ver muy mal. Yo espero que mi partido no lo haga”. ¿Les importará mucho a los políticos si hasta ahora no les importó?

Martí Batres, director del ISSSTE, se congratuló porque a partir del 29 de marzo, quedará prohibida la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las tiendas y cooperativas de todas las escuelas del país. Dice que el objetivo es que las escuelas sean espacios donde se aprenda a vivir de manera integral, promoviendo hábitos saludables desde la infancia. Pero, ¿cuántas veces han dicho lo mismo? Llevamos sexenios y gobiernos y gobiernos, anunciando lo mismo y todo sigue igual. ¿Ahora será verdad o es otro tema que se quedará en anuncio?

Ernesto Zedillo, expresidente de México, debe estar temblando pues declararon culpable por extorsión a su brazo derecho Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien fue arrestado en España por la Interpol cuando intentó huir. Ahora tendrá que ver si lo extraditarán a México pero habrá que esperar hasta el próximo martes cuando la Justicia española decida sobre su caso.