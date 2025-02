#PolíticaConfidencial Fricciones en el INAI, pero no por transparencia

INAI está que arde y no precisamente por temas de transparencia. Resulta que los pasillos del instituto fueron testigos de un encontronazo digno de telenovela entre una trabajadora administrativa y nada menos que la comisionada Julieta del Río. Todo empezó cuando Alejandra Sánchez, trabajadora del INAI, soltó un comentario que, al parecer, cayó como bomba: “Qué daño le han hecho los zacatecanos al INAI”. ¡PUM! Palabras que hicieron eco hasta llegar a los oídos de la comisionada Del Río por medio de una de sus colaboradoras, quien no dudó en ir corriendo a contarle lo sucedido.

Dicen los testigos que la comisionada no se quedó de brazos cruzados y se fue directamente a la oficina de Alejandra a encararla. Según cuentan, entre gritos le exigió que no se metiera con los zacatecanos, remató con un giro dramático dignísimo de diva política y se dio media vuelta para retirarse… pero aquí no acaba el drama. Porque, ¿qué hizo Alejandra? ¡La siguió hasta el salón del pleno!

Y aquí es donde se pone bueno. ¿Qué pasó después? ¿Hubo más gritos? ¿Intervinieron otros comisionados? Lo cierto es que los ánimos en el INAI están más tensos que la rendición de cuentas en San Lázaro.

Santiago Taboada no se anduvo con rodeos y soltó una bomba política: según él, la próxima elección judicial es un fraude cantado. ¿Por qué? Pues porque varios aspirantes a jueces tienen vínculos con políticos poderosos y hasta con el crimen organizado. ¡Así como lo leen! Los señalados por Taboada: Eduardo Santillán, Cinthia Guadalupe Teniente, Lenia Batres y Fabiana Estrada.

El panista asegura que todo está manipulado para que estos perfiles cercanos al poder sean favorecidos, lo que pondría en serio riesgo la independencia judicial. ¿Será cierto o es parte del golpeteo político de cara a las próximas elecciones? Lo que es un hecho es que las acusaciones de Taboada ya encendieron la polémica y más de uno en el poder debe estar sudando frío.