Bronco presenta tema con Matisse como parte de su nueva producción

Pasan los años y el grupo Bronco como los vinos, cada vez mejor. Los grandes logros de esta agrupación que a finales de los 70 naciera en Apodaca, Nuevo León, no han parado.

Nadie puede negar que con aquella alineación de ensueño conformada por Lupe Esparza, Ramiro Delgado y los hermanos Javier y José Luis (Choche) Villareal, se escribieron inolvidables capítulos no solo para su historia, sino también para la historia de la música mexicana.

No cualquiera puede presumir de llenar el Estadio Azteca, de ser parte no solo musical, sino también del elenco de una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión como lo fue ‘Dos Mujeres un Camino’, no cualquiera, puede orgullosamente decir que sigue vigente 46 años después y seguirse reinventando.

Este ímpetu por continuar en la jugada y escribiendo nuevos capítulos, no solo viene de las ganas y el amor a lo que hace de su líder, también de la inyección de juventud de sus hijos José Adán y René, quienes desde hace una década llegaron no solo a preservar el legado familiar también a sumar con ideas y talento.

El 6 de marzo fue lanzada la versión en vivo del tema “Me Gana el Sentimiento” al lado del grupo Matisse, una combinación de sonidos y estilos que encontraron el punto exacto para demostrar que la buena música no es cuestión de edad o épocas.

Grabada el año pasado en la Arena Ciudad de México, la canción viene justo en el momento en el que por tercer año consecutivo Bronco se presenta en el mismo recinto con los boletos vendidos en su totalidad.

Es claro que Bronco tiene su legión de fanáticos que siguen fieles a lo largo de más de cuatro décadas, pero sin duda, han ido sumando a nuevas generaciones a esos millones que no nada más corean los éxitos de antaño, también hay muchos nuevos en este periodo que comenzó a escribirse con la nueva alineación con la que también recibieron una nominación al Latin Grammy en el 2022 e incluso llegaron al Festival Vive Latino y también en el Bésame Mucho.

El año pasado con la celebración de sus 45 años, el grupo recorrió más de cien ciudades de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, además del legendario Luna Park de Buenos Aires, lugar al que regresaron después de una década.

Para este 2025 las cosas pintan igual de buenas con la nueva gira ‘Dejando Huella’. El tema con Matisse es el primer sencillo de la producción ´Tour 45 en Vivo´ una serie de colaboraciones con artistas de diferentes géneros que grabaron justo en su gira del año pasado y que irán destapando en los próximos meses.