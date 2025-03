Un bolero falaz en el VL25

Creo que todos conocimos a los Aterciopelados por allá, a principios de la década de los 90, cuando en MTV Latino pusieron en rotación su video de “Florecita Rockera”: rock fuerte, desde Colombia, Andrea Echeverri con una playera azul de manga corta y cantando “Florecita rockera, tú te lo buscaste”. Un sonido que no habíamos escuchado en nuestro país (la mayoría de los grupos de Rock en tu Idioma venían de España o de Argentina) y fue refrescante descubrir ese sonido que mezclaba las guitarras con algo de folclore colombiano.

Lo que no sabíamos es que Aterciopelados no es un grupo más. No solo son los grandes embajadores del rock alternativo bogotano y de Amnistía Internacional. Aterciopelados tiene 10 discos de estudio bajo el brazo y ha encabezado una infinidad de festivales, incluyendo el mítico Rock al Parque, el festival al aire libre más grande de Latinoamérica. Apenas acaban de terminar su gira “El Dorado tour” que los llevó por las principales capitales europeas: Dublín, París, Estocolmo o Madrid.

En pocas horas Aterciopelados se presentará en el Vive Latino 25 en donde seguramente podremos escuchar un recopilado de sus más grandes éxitos como Bolero Falaz, Maligno o Baracunatana. Tuve la fortuna de platicar hace unos días con Andrea Echeverry y con Héctor Buitrago, lo cual me dio muchísimo gusto.

“Hemos estado bien, trabajando mucho” me dijo Andrea “Desde finales del año pasado empezamos a lanzar EP’s en colaboración con Gustavo Santaolalla y con Camila Moreno de Chile. Luego siguió “Apocalipsis” y ahora estamos de lanzamiento: el 22 de abril saldrá “Genes Rebeldes”. Con nuestra gira de “El Dorado” tuvimos que reinterpretar un repertorio de hace casi 30 años y es por eso que tenemos la emoción de sacar un disco nuevo”

Platicando un poco sobre su participación del domingo me dijeron “Nosotros estuvimos en el primer Vive Latino, y ahora que están cumpliendo 25 ediciones, buscaron a los que estuvieron en esa primera edición. Llevamos 10 años sin venir al Vive Latino, esta será la quinta vez que estamos en el festival con todos los colegas. Aunque llevamos reencontrándonos harto, porque hemos estado con Rock en tu idioma”, dijeron entre risas.

Al ser una banda que ha estado tanto tiempo entre nosotros, ¿ha cambiado su forma de componer para adaptarse a los nuevos tiempos? “No, yo creo que desde el principio estamos muy eclécticos y muy abiertos, pendientes de lo que sale nuevo. Yo (Andrea) estoy más conectada a lo mismo, mirar la esencia y no las apariencias. Yo abordo ese tema sin cesar.”

Héctor dijo “Antes salíamos nosotros a poner nuestros posters en las calles, en los postes y ahora los tenemos que poner en las redes sociales y todo tenemos que promocionarlo así. Hemos pasado por el cassette, el vinilo, las plataformas digitales. Vamos fluyendo”.

Vayan al Vive Latino 25. Este año promete ser una mezcla de nostalgia y bandas que van creciendo en el camino del rock. Y si están por ahí el domingo, nos vemos en el show de Aterciopelados, una banda tan grande que ya le pertenece a toda Latinoamérica.