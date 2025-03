Django con la soga al cuello: siempre hay un final feliz

No había tenido la oportunidad de poder ver “Django con la soga al cuello”, esta puesta en escena fue premiada como la mejor obra en el 2024 por los Premios Metropolitanos. Y hasta esta nueva reposición en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón fue que pude verla. Para mi asombro, era jueves y el teatro lleno, eso fue mi mejor regalo de cumpleaños, ver que un recinto tan importante esté a su máxima capacidad.

La verdad no quise leer nada de esta obra porque siempre que lo hago me llevo decepciones, pongo la vara muy alta y va resultando que no. Bueno dan tercera llamada y apagan las luces y al centro del escenario comienza la magia cuando Antonio Vega comienza a narrarnos la historia.

No les quiero dar a detalle de qué va, pero sí se me hace importante que toca el tema de la depresión y que no debemos tener vergüenza cuando necesitamos pedir ayuda. Porque en verdad es un problema muy fuerte y puede derivar en una tragedia; es una enfermedad silenciosa que solamente quien la padece lo sabe.

Trata de un dramaturgo que quiere escribir una obra feliz, pero debido a que su protagonista Django, está deprimido y ha tomado la determinación de quitarse la vida. Les digo que el tema es fuerte, pero lo cuenta Antonio Vega, quien es el dramaturgo de una manera tan sutil y apoyado de títeres, teatro de sombras, miniaturas, efectos sonoros en vivo y la realización en vivo de una película artesanal hecha con teléfonos celulares, que se proyecta en una pantalla de seis metros es una experiencia inolvidable.

Desde el primer momento te atrapa y en ningun momento pierdes el hilo de la trama. Esta me transportó a mi infancia cuando mis papás me llevaban a ver títeres. Hasta lloré de lo bonito, el ensamble, la dirección, las actuaciones, los efectos, en fin, todo. Y pensar que de Ana Graham y Antonio desarrollaron la obra en un momento crítico de nuestros tiempos, la pandemia del 2020.

La dirección es de Antonio Vega, y el ensamble que da vida a toda esta maravillosa obra son Ana Graham, Belén Aguilar, Emmanuel Lapin, Alfredo Veldañez y Mónica García. Foley: María Kemp: Música: Cristóbal MarYan. Muchas felicidades a toda la compañía, porque nos hacen olvidarnos por 80 minutos de lo que pasa allá afuera, y de que todo puede tener un final feliz. Vayan, en serio, la entrada cuesta $150 pesos, lleven a sus hijos, no se arrepentirán.

Y de paso pueden apreciar lo que el espacio cultural de nuestra máxima casa de estudios, UNAM, nos ofrece. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.