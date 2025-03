Llueve sobre la ciudad por Jessie Cervantes

¿Cuál fue el primer concierto al que fueron?

Quiero contarles una cosa que presencié el otro día en un festival: vi a una señora con su hija adolescente que iban al escenario principal. La señora me dijo que era el primer concierto de su hija y que ella la estaba acompañando. La chica se veía emocionada al máximo y me alegré que hayan podido compartir ese momento en familia.

No me dejarán mentir: la experiencia de ver a tu banda favorita, por primera vez, después de escuchar o ver sus videos, es irrepetible. El corazón late a mil, tu garganta quiere gritar, tus manos sudan, saltas, te emocionas. Casi no puedes creer que están frente a ti, te sientes uno con ellos. Es casi tocar el cielo.

Hace unos días platicaba con Los Bunkers de eso. Los Bunkers son una de esas bandas indispensables en el rock de Chile, país que tiene una amplia tradición rockera con grupos como Los Ramblers o Los Prisioneros.

A Los Bunkers los conocí por primera vez hace muchos, muchos años, cuando organizamos un masivo en la Plaza de Toros México y verlos ahí, rodeados de decenas de miles de personas fue impresionante.

“Fue uno de los primeros masivos que hicimos en México”, me dijo Mauricio Durán “y lo recordamos con mucho cariño. Por otro lado, acabamos de venir de una gira en la que iban muchos niños y adolescentes. Y nos sentimos muy honrados de eso porque la experiencia de ver un concierto cuando eres joven es muy difícil de reemplazar. Hay un valor muy bonito de seguir entregándote en el escenario, de que te vean que estás trabajando”.

Los Bunkers ya traían una carrera muy sólida en Chile cuando los conocimos en México. Esa mezcla de folclor sudamericano con la tradición de la trova y letras profundas conquistó rápidamente a su público.

PUBLICIDAD

Si no me equivoco fue con el álbum “Vida de Perros”, que traía los sencillos “Llueve sobre la ciudad” y “Ven aquí” que dieron el salto a la internacionalización, allá en 2005. Es decir, que les tocó toda la transición de formatos físicos al streaming.

“Nos gusta la experiencia de estar en un lugar tocando. De hecho vamos a tener una residencia en Chile en donde vamos a tocar durante dos meses. Y en estos tiempos en donde ya pasamos del CD a lo digital, pareciera que ahora los chavos prefieren lo orgánico y se agradece, porque ver un colectivo trabajando ya se está volviendo mas raro. Vernos a nosotros se ve como ‘muy marciano’ y a la vez es más valorable. Son generaciones que se han ido sumando y lo agradecemos”.

“¿Qué tan difícil es tener una carrera como la suya, de tanto tiempo?”, les pregunté. “Nosotros no nos hemos cuestionado nunca hacer otra cosa, hacemos buenas canciones, buenos discos y sabemos que algunas canciones pegan más y otras menos. Pero estamos agradecidos por poder tener un catálogo consolidado que les gusta a todos. Estamos agradecidos siempre”.