Grupo Firme retoma su gira ‘La Última Peda 2025’

Grupo Firme ha tomado al toro por los cuernos y seguirá como ya estaba pautado con su gira ‘La ‘ultima peda 2025’, esto a pesar de aquel incidente del 25 de febrero cuando en una manta se le advirtió que no se presentara en Mazatlán o cualquier miembro del equipo podría perder la vida.

La situación provocó que la primera fecha programada para el 1 de marzo se cancelara, hoy, hay cuatro detenidos tras la intervención de las autoridades y una investigación que sigue su cauce.

Así, con las aguas más calmadas, se reportan listos para iniciar el 11 de abril en Mexicali, su recorrido por México, país en el que no se presentaban hacía tres años.

La cita en el Estadio Caliente de Tijuana donde nació la agrupación, será el 12 de abril y para ello se montará un dispositivo de seguridad sin precedentes, no se trata solo de proteger a los artistas, el público merece sentirse a gusto y disfrutar el espectáculo por el que pagó sin preocuparse por asuntos que competen a otros.

Para este regreso a México, Eduin Caz y sus compañeros, se presentarán en 23 estadios y los principales palenques, nada mal luego de su retiro voluntario de un año, tiempo en el que sucedieron muchas cosas en el regional mexicano y perdieron la corona del género con la entrada triunfal de los corridos tumbados.

El año pasado pegaron un hit con “El Beneficio de la Duda”, la canción escrita por el famoso compositor y productor, Joss Favela que les significó volver a los primeros planos a tal grado que logró colocarse como el segundo tema mejor posicionado de su top 5 en Spotify, plataforma en la que tienen más de 16 millones de oyentes mensuales.

A Grupo Firme siempre le ha gustado hacer las cosas en grande y esta vez parece que no será la excepción, es su país, es su gente y un nicho que si bien no habían abandonado del todo, si le dejaron de dar contenido de manera continua, fueron pioneros en hacer partícipe a la gente de todo cuanto les sucedía sobre todo a nivel personal, eso los hizo muy cercanos, solo que un día se cansaron de la fama y los excesos y ya no quisieron saber nada de nada ni de nadie.

Afortunadamente para el género regional mexicano y para la música mexicana en general están de vuelta, porque hay qué decirlo, Firme le dio un twist al género y lo modernizaron sin cambiarle la estructura, es por eso que su nuevo álbum ya lo estamos esperando; autores como Horacio Palencia, Nathan Galante y el mismo Caz traen bajo la manga muchas de despecho y desamor sin faltar al respeto a los sonidos.

La producción saldrá en mayo y sin duda llega en un buen momento, cuando poco a poco se van extinguiendo aquellos que mostraron al mundo una cara que no era la que debía conocer el mundo sobre la cultura mexicana.