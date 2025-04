Máynez, Selena y los conciertos

Desde que tomó las riendas de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez no ha parado. Y no sólo de girar por el país, también de moverse al ritmo de sus artistas favoritos. Veracruz, Durango, Campeche, Zacatecas… y donde haya un buen concierto.

¿Coincidencia? ¿Campaña disfrazada de tour musical? ¿O ambas?

Lo vimos firmando autógrafos y moviendo el bote con Don Omar en el Carnaval de Veracruz. También se dejó caer en el concierto de Shakira en la CDMX. Y este fin de semana apareció feliz, como niño con boleto en mano, en el festival Pal Norte, allá en Monterrey.

En todos estos eventos hay algo que no cambia: su camiseta de Selena. La usa como si fuera parte del uniforme. A veces la acompaña con un paso de baile, otras con una selfie y, siempre, con esa sonrisa que grita: “¡la estoy pasando bomba!”.

Y cómo no va a estar contento. Según un par de encuestas serias (sí, de las que no te las manda tu primo en un sticker), Movimiento Ciudadano ya se trepó al segundo lugar nacional. Nada mal para un partido que hace apenas unos meses no tenía ni candidato.

La fórmula, al parecer, está jalando: redes sociales a todo lo que da, presencia en conciertos, en estadios, en TikTok y en el feed de cualquier veinteañero que no distingue a un diputado de un influencer… y tampoco le importa.

Mientras los demás partidos se quedan rascándose la cabeza con spots de la vieja escuela, Máynez se lanza al próximo toquín con su camiseta de Selena bien puesta. Y ahí, entre beats, luces y cerveza en vaso de cartón, pesca votos.

¿A qué festival se va a lanzar ahora? ¿Lo veremos en el Emblema, Sabores Polanco o se animará con The Marías o El Malilla en Coachella? Lo cierto es que, mientras los demás siguen en campaña, él anda de gira.