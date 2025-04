PolíticaConfidencial La tragedia y el intercambio de acusaciones

¿Deslinde o negligencia en Miguel Hidalgo? Nos cuentan que en la alcaldía Miguel Hidalgo el tema del trágico accidente en el festival Ceremonia AXE, que costó la vida a dos fotógrafos, ha generado tensiones internas y molestia incluso entre funcionarios locales.

La razón: el alcalde Mauricio Tabe se deslindó públicamente señalando que la estructura colapsada “no estaba presente” durante la inspección previa al evento, por lo que no fue incluida en el plan de Protección Civil.

Sin embargo, voces dentro y fuera del gobierno local consideran que esa postura no solo es insensible, sino riesgosa jurídicamente. Nos hacen ver que la instalación posterior de estructuras sin autorización también es responsabilidad de la autoridad delegacional, especialmente si no se reforzó la vigilancia, ni se implementó un protocolo efectivo para evitar montajes fuera del plan validado.

“Decir que no estaba ahí cuando se inspeccionó es tanto como aceptar que no se volvió a revisar nada”, nos comenta un funcionario capitalino que sigue de cerca el caso. En la Fiscalía ya se alistan indagatorias, y mientras tanto, en Miguel Hidalgo algunos ya cruzan los dedos para que el deslinde del alcalde no se convierta en evidencia… de omisión.

En plena discusión sobre la reforma al Poder Judicial, en Morena se libra otra batalla: la sucesión en la Suprema Corte. Aunque el discurso oficial insiste en que será el pueblo quien elija, hay quien ya mueve piezas… a la antigua. Nos cuentan que el senador Adán Augusto López estaría operando para posicionar a la ministra Yasmín Esquivel.

La maniobra incomoda incluso dentro del oficialismo, donde no se olvida que el mismo operador abrió paso a figuras como Miguel Ángel Yunes. Para colmo, el episodio de las ambulancias ligadas a la senadora Andrea Chávez tampoco cayó bien en Palacio. Quizá sea momento de que el senador baje el ritmo.