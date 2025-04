Canciones santas

Aprovechando que es Semana Santa, estaba pensando en aquellas canciones que hablan de valores supremos y que sin ser eclesiásticas han subido a las listas de popularidad. El ejemplo más claro de esto es “Amigo” de Roberto Carlos con música de su amigo Erasmo Carlos.

Esta es una canción que habla de la amistad entre los dos brasileños, originalmente en portugués, lanzada en 1977 y que tuvo su versión en español.

En 1979 el papa Juan Pablo II visitó nuestro país y entre sus actividades estaba el visitar un colegio de niños. Tres canciones se escogieron para recibir al sumo pontífice: el “Himno a la Alegría”, “Tú eres Pedro” y cuenta la leyenda que como no se decidían por la tercera canción, uno de los niños del coro propuso que fuera “Amigo”.

La canción fue un éxito en la visita pastoral y en la mente de los mexicanos quedó unida para siempre a Juan Pablo II. Además fue un éxito de ventas y hasta hubo ediciones especiales de la canción.

Pero esta no había sido la primera vez que Roberto Carlos mandaba un mensaje de paz con sus canciones. En 1970 ya había lanzado la canción “Jesús Cristo”, a ritmo de gospel y que no fue muy bien recibida por la crítica, pero que décadas después tuvo oportunidad de cantar frente al papa Francisco. Y cómo olvidar “Un millón de amigos”, que es esperanzadora.

Otros casos son “Creo en ti” de Reik, que sirve perfectamente para estos días de reflexión. ¿Contarían ustedes “Jesús es verbo, no sustantivo” de Ricardo Arjona? Lanzada en 1988 como parte de su álbum “Animal Nocturno”. Más recientemente puedo pensar en “Tiempos Buenos” de Farruko, con un ritmo muy pegajoso.

En inglés es más común encontrar estos casos ya que son muchas las canciones que han subido a lo alto del Billboard como (no me lo van a creer) “Are you gonna go my way” de Lenny Kravitz, “Until the end of the world” de U2 o la ya clásica “Hallelujah” de Leonard Cohen cuya versión de Jeff Buckely ha aparecido en infinidad de películas.

PUBLICIDAD

Ahora bien ¿Cuáles canciones que sí son de iglesia son las más populares? Ahí les va un dato que tal vez no se sabían: la National Association of Pastoral Musicians hace, de manera regular aunque no formal, un ranking de las canciones preferidas en las iglesias católicas.

En esta lista aparece en primer lugar “On Eagle’s Wing” y otros clásicos como “Here I Am, Lord”. Pero en el número 17 se coló una canción que es la favorita de muchas iglesias mexicanas: “Pescador de hombres” también conocida como “Tú has venido a la orilla”. Es esa que dice:

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.

En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.

Esta canción no es tan antigua como uno pensaría: es de un padre español, que la compuso en 1974 y entró directo al gusto del público de toda Latinoamérica. ¡Disfruten de estos días de paz y reflexión!