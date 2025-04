Entre meseras y políticos

Espero que hayan disfrutado y descansado en la Semana Santa. Yo me fui al teatro ver dos obras fabulosas, una es la de Waitress: Que bruto, mis respetos para este gran musical. No saben lo que me encantó verla porque es redondita, sin querer descubrir el hilo negro, muy buena producción, elenco, ensamble, música, lo tiene todo.

Las canciones son muy pegajosas y estupendas. Está basada en la película de Adrienne Shelly, libreto de Jessie Nelson, la música y letras son de Sarah Bareilles. Y la traducción es de Paula Zelaya Cervantes. Adaptación, Alan Estrada.

Esta puesta en escena nos cuenta la historia de “Jenna Hunterson”, una mesera en un restaurante de una pequeña ciudad, que sueña con escapar de su vida infeliz y complicada, marcada por un matrimonio abusivo.

Ella es una gran repostera y su especialidad son los pays, y los hace de tal manera que todos llegan a pedirlos, y ahí encuentra una vía de escape, y una forma de autodescubrimiento, mientras se enfrenta a sus miedos y se enfrenta a las decisiones que cambiarán su vida.

La dirección corre por cuenta de Abbey O’Brien, el elenco esta de lujo porque lo conforman Aitza Terán, Denisha, Mónica Campos, Vince Miranda, Mariano Palacios, Jonathan Portillo, Agustín Ocegueda, Gerardo González. Ensamble: Caro Heredia, Caro Vélez, Ana Teresa Martínez, Francesca Yarull, Sofí Rodche, Mauricio Salas, Humberto Mont, Daniel Mendoza, Dennis Arana y Esván Lemus.

En verdad vale mucho la pena ver esta obra, apúrenle que se va el 31 de mayo del Teatro San Rafael.

Y la segunda es “Por la punta de la nariz… ganó la presidencia”, la verdad es una gran masterclass ver a Roberto Sosa verlo en el escenario, en serio este hombre nació para esto, tiene una soltura, desenvolvimiento innato, así natural que cualquier personaje lo hace suyo.

Lo acompaña Luis Roberto Guzmán en esta obra y que está muy bien, muy buena mancuerna hacen. La trama nos relata la historia de un político que cuando gana la presidencia y quiere dar su primer discurso, se da cuenta que no puede y contrata un terapeuta quien lo ayudara en eso y muchas cosas más como en su vida personal como en la pública.

La dramaturgia es de Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière la dirección es del maestro Benjamín Cann. Se presentan de viernes a domingo con dos funciones por día, así que vayan comprando sus boletos porque se están acabando.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.