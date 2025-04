PolíticaConfidencial Diputada Ana González añora época de oro del PRI

Ana González, diputada priista, y su “nostalgia priista” desatan carcajadas en San Lázaro. En pleno debate de esos que llenan las ondas, la diputada federal por Nuevo León, Anita González, se aventó una frase que dejó a más de uno con el ojo cuadrado: “Con el PRI estábamos mejor”. La que no aguantó la risa fue la poblana Vianey García, también diputada, quien soltó una carcajada que se escuchó hasta la fila de los asesores.

Y es que tal vez a Anita —exlocutora de radio convertida en política— se le olvidó que el pueblo ya les dio la espalda hace rato… y que hoy, según las encuestas, un 82% confía en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza un movimiento que, para bien o para mal, ya cambió las reglas del juego.

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, le saca la vuelta al PIB... otra vez. La mandataria volvió a batear las alertas de recesión lanzadas por organismos como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, así como de algunas instituciones bancarias extranjeras.

Mientras las instituciones internacionales advierten sobre un panorama económico complicado, Sheinbaum sacó del cajón su frase favorita: “Es que el PIB no mide el bienestar”.

Una respuesta que ya se ha vuelto clásica cada vez que los datos no cuadran con el discurso oficial. Y aunque las cifras no mienten, la presidenta insiste en que hay otros indicadores que sí reflejan cómo está el país. ¿Será que el nuevo “bienestar” ya no pasa por el crecimiento económico?