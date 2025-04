El valor de lo intangible: Ideas que valen más que el petróleo

En el mundo de hoy, lo más valioso no siempre se ve ni se toca. No pesa ni se apila. Se crea, se programa, se piensa. La nueva riqueza global ya no está solo en minerales, autos o fábricas. Está en lo intangible: tecnología, software, análisis, servicios, conocimiento.

Israel es uno de los mejores ejemplos. Sin petróleo, sin grandes recursos naturales, con menos de 10 millones de habitantes y rodeado de conflictos, logró convertirse en una potencia tecnológica. ¿Cómo? Invirtió en innovación, educación, educación técnica y protección de la propiedad intelectual. Hoy exporta software, ciberseguridad, inteligencia artificial, salud digital… no por volumen, sino por valor.

México tiene todo para lograrlo también. Talento joven, ubicación estratégica, creatividad y capacidad de adaptación. Pero aún enfocamos la economía en lo que se puede cargar en un tráiler. Exportamos millones de autos, toneladas de alimentos y productos manufacturados. Eso está bien, pero ya no basta. Mientras seguimos midiendo el éxito en términos tradicionales, otras economías construyen riqueza desde una laptop. Una app mexicana bien diseñada puede valer más que una maquiladora. Un algoritmo puede generar más ingresos que una tonelada de acero.

¿Qué debemos hacer?

1.Cambiar la forma en que medimos el crecimiento.

El PIB debe reflejar innovación, propiedad intelectual y servicios tecnológicos.

PUBLICIDAD

2.Fomentar industrias basadas en conocimiento.

Software, ciencia de datos, diseño, salud digital, robótica, videojuegos. Todo eso ya se produce en México, pero falta impulso.

3.Invertir en educación del futuro.

Pensamiento lógico, programación, creatividad, idiomas. No solo para unos cuantos, sino para todos.

4.Proteger lo que creamos.

Las ideas deben registrarse, protegerse y valorarse como activos estratégicos.

5.Apostar por lo que no se ve.

Lo intangible no es etéreo: genera empleos, exportaciones, inversión y prestigio.

La soberanía del siglo XXI no está solo en el territorio, sino en el conocimiento. El país que domine sus ideas, su tecnología y sus datos, dominará su destino.