9-1-1 para las infancias

Una tarde, una niña de 7 años marca al 9-1-1 porque su papá se desmayó. ¿Ficción? No. Es el tipo de historias atendidas desde el número de emergencias de la Ciudad de México, donde las y los protagonistas son menores de edad que supieron qué hacer.

Tan solo del 1 de enero de 2024 al 20 de abril del 2025 en la línea del C5 recibimos 11 mil 525 registros de incidentes relacionados con menores de edad, una cuarta parte de ellos referentes a niñas y niños de 9 años.

Las emergencias no consideran edad, aparecen cuando menos se esperan y a veces el único testigo mide menos de un metro. La pregunta clave no es si pueden reaccionar, sino ¿les estamos enseñando cómo? Y no se trata de sembrar miedo, sino fomentar una cultura de prevención.

Ahí es donde entra la autoprotección, Desde pequeños, las y los niños deben identificar riesgos en su entorno, pedir ayuda y describir lo que ven. Memorizar el 9-1-1 es solo el principio. También necesitan saber qué decir: qué pasó, cuántas personas están involucradas, si hay lesiones aparentes, su nombre completo y una ubicación lo más precisa posible. Y no colgar, nunca, hasta que la o el operador lo indique.

¿Suena complicado? Tal vez, pero no todo tiene que enseñarse con cara seria y tono preocupado. Jugar a las emergencias, usar teléfonos de juguete, inventar canciones con la secuencia 9-1-1 o simplemente ensayar escenarios en familia puede ser igual de efectivo En el caso de los más pequeños, incluso se puede practicar con botones de marcado rápido en teléfonos móviles.

Su protección como su diversión son igual de importantes y pueden ser un gran regalo este Día de la Niña y el Niño. Con esa lógica, Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, instruyó el Zocalito de las Infancias, con cultura y aprendizaje en modo recreativo.

Preparar a las infancias para reaccionar ante una emergencia no es ponerles un peso extra, es darles poder. Porque un 9-1-1 marcado a tiempo y una niñez bien educada puede salvar vidas.