Política Confidencial Se le borró la sonrisa a Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, senador del PT, ahora sí que vio las consecuencias a sus políticas. No solo lo abuchearon, sino que prácticamente lo corrieron tras afirmar que la alianza Morena-PT-PVEM “es un solo movimiento” y que quien pensara diferente “estaba equivocado”. Los reclamos no tardaron en lloverle, y ante el ambiente tan hostil, Noroña mejor optó por irse alegando falta de respeto a su investidura.

Pero la cosa no paró ahí: ya más calmado —o al menos con acceso a su cuenta de X—, el diputado se quejó públicamente de los “malos tratos”, dijo que “es injusto” y que “no lo merece”. En su mensaje escribió: “Lamento mucho que el @PTnacionalMX me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero sí tomo distancia del @PTnacionalMX; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco.” Así que ahora no solo hay fisuras en la oposición... también empieza a crujir la “unidad” dentro de la 4T.

Rommel Pacheco no la libró en Mérida. Al exclavadista y hoy titular de la Conade le llovieron abucheos y mentadas de madre durante la inauguración del estadio de béisbol Kukulkán. El ambiente, lejos de ser de fiesta, se puso tenso apenas Rommel apareció. Y es que en Yucatán —dicen— la gente tiene memoria y no perdona a los llamados “chapulines” de la política. A pesar de sus medallas deportivas, parece que sus brincos de partido en partido no le caen nada bien a muchos. Así que, entre gritos y reclamos, el recibimiento fue más frío que un clavado en invierno.