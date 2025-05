PolíticaConfidencial Le echaron la sal a Moisés Poblanno en la dirección de Exportadora de Sal

Moisés Poblanno, director de la paraestatal Exportadora de Sal, ¿está salado? Dicen que en Exportadora de Sal las cosas no andan nada bien... y su director, Moisés Poblanno, parece estar más salado que nunca.

Según los sindicatos y hasta Ricardo Salinas Pliego —que no se guardó nada y aprovechó para tirarle con todo—, la paraestatal tiene números que preocupan: un retraso del 50.70% en su programa de cosecha, ventas en apenas 36% de lo proyectado y una montaña de sal acumulada que ya supera los 2.2 millones de toneladas.

Hay quienes aseguran que la compra de las acciones a la japonesa Mitsubishi no fue precisamente un negociazo... y en los pasillos ya se empieza a decir que temen que la empresa no logre levantar. ¿Será que lo salado no es solo el producto?

Susana Cueto quiere balconear a Lozano y se la devuelven. Pues resulta que Susana Cueto quiso echarle en cara a Javier Lozano que —¡oh sorpresa!— estaba usando el AIFA. Lo fotografió, lo subió a redes y escribió indignada que “lo que molesta es la hipocresía”, recordando cómo el exfuncionario se la pasó años criticando el aeropuerto de Santa Lucía. “Se traga sus palabras”, remató la ahora aliada de la 4T.

Pero lo que no vio venir es que la jugada se le revirtiera... y feo. No faltó quien le contestara que más bien debería subir fotos de su chamba en la Secretaría de las Mujeres —de la que cobra, por cierto— porque parece que tiene bastante tiempo libre... ¡hasta para tuitear desde Estados Unidos! Y le soltaron la etiquetada directa a @Claudiashein y @CitlaHM.

Como dirían en el barrio político: quiso pegar y terminó dando material para que le dieran con todo. ¿Quién sigue?