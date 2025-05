Leonardo de Lozanne y Los Rebel Cats revivieron a Elvis

Hay cosas que también me gustan aparte del teatro, como la música. Y les quiero hablar de un lugar que reestrenaron en donde para anunciarlo con bombo y platillo cantó Leonardo de Lozanne interpretando al rey del rock Elvis Presley junto a los Rebel Cats.

En serio que nunca había escuchado a Leonardo saliendo de su zona de confort. Pero que ¡bruto! El lugar donde fue se llama Centanni y está en el corazón de Polanco. Le caben 200 personas sentadas y ves todo muy bien si te llegara a tocar estar hasta atrás.

Hubo muchas celebridades invitadas y líderes de opinión como Sabo Romo, Jaime López, José Joel, Esteban Soberanes, Jennifer Rojo, Eduardo Barajas, René Franco, Patricio Cabezut, Gil Barrera, sólo por mencionar algunos.

En punto de las 20:30 horas comenzó el show: Los Rebel Cats enfundados en el icónico traje blanco de Elvis con capa y Lozanne con un traje rojo que impactaba. Una tras otra sonaban las canciones y recordabas que el legado de este cantante de Tupelo, Misisipi no ha pasado de moda.

Es impactante la manera de interpretar de Leonardo, en lo particular “Suspicious Minds” y “If I Can Dream” son de mis canciones preferidas, pero las cantó de una manera que me enchinó la piel y me hizo vibrar muy cabrón.

Todos en el lugar encendieron las luces del teléfono para emular las estrellas. La neta que buen show tienen estos dos talentosos, ojalá se vuelvan a presentar de nuevo en Centanni; que les diré que se come increíble y nada caro.

Los asistentes se pusieron de pie al término del concierto que duró una hora y media. Y la mayoría subimos a la terraza en donde tiene un hermoso limonero. Para seguir la velada.

PUBLICIDAD

Sé que próximamente se presentarán Astrid Hadad, Sabo Romo, The Others, Los Rayobacks, Cecilia Toussaint, entre varios más, y para mi sorpresa Roberto Tello será el primer comediante que pisará ese escenario con su show. En verdad esta es una nueva opción para disfrutar un buen espectáculo y cenar rico en pareja o amigos.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.