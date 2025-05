PolíticaConfidencial Sheinbaum cuestiona decisión arbitraria sobre importaciones de ganado

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no se guardó nada y lanzó un mensajito directo al gobierno de Estados Unidos, luego de que el USDA decidiera cerrar la frontera al ganado mexicano por el tema del gusano barrenador. Sheinbaum respondió firme: “México no es piñata”.

La frase no pasó desapercibida y ya se comenta que podría ser la nueva “frase de campaña” para defender la soberanía nacional frente a decisiones unilaterales de Washington.

¿Será que la presidenta empieza a marcar distancia con los gringos… o solo está calentando motores para renegociar acuerdos ganaderos?

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, siempre ha presumido amor por su tierra. Pero resulta que no vive en México, sino en San Diego, California, donde tiene instalada a toda su familia. Así lo revela una columna reciente de Mario Maldonado, y vaya que no es poca cosa. La razón, dicen, es la inseguridad.

Sí, la misma que ella no ha podido controlar en el estado… pero que sí la hizo cruzar la frontera para dormir tranquila. Y ahora que el gobierno de EE.UU. le revocó la visa, no solo no podrá volver a su “hogar real”, sino que además estaría siendo investigada por autoridades gringas.

¿Y todavía se atreven a hablar de “amor por el pueblo”? A muchos gobernantes les encanta salir en las fotos abrazando gente en las colonias, pero viven a kilómetros —o países— de distancia. La hipocresía no tiene visa, pero sí chofer, suburbana blindada y agenda para apantallar.