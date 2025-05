Un emblema de la música pop

Podemos decir que el Tecate Emblema se ha posicionado como el festival de música pop de la primavera. Es relativamente nuevo: en 2025 celebrará su cuarta edición, pero ha logrado traer elenco de primer nivel en sus años anteriores: desde Backstreet Boys o Gwen Stefani hasta Sam Smith, Christina Aguilera o Nelly Furtado.

Este año no va a ser la excepción: ¿Ver en un solo lugar a Alanis Morissette, a Morat y a María José? Una combinación que hace años no hubiera sido posible. Porque el festival Emblema es completamente incluyente, en donde se invita al público a dejarse llevar entre los beats electrónicos y bailar con el mejor pop, sin géneros ni décadas.

¿Vas a ir este fin de semana al Tecate Emblema? Aquí te voy a dejar algunas recomendaciones que tal vez no tenías en el radar:

The B-52’s: Tal vez las nuevas generaciones no conozcan a esta banda que mezcla el surf, el pop y lo más extraño del new wave, pero debo decirles que fue uno de los grupos más importantes de principios de los 80. Música divertida, bailable, con la voz icónica de Cindy Wilson al frente. Imperdible, en verdad.

James Bay: Artistazo, pero en serio. James Bay es uno de esos jóvenes que se enamoró de la guitarra escuchando a los clásicos del rock como Eric Clapton. Su estilo es entre folk, rock y blues. Si buscas un show que te dé un respiro entre toda la música bailable del Emblema, échale un ojo a este multipremiado británico, te prometo que te cautivará.

Yami Safdie: ¿La conocen? Tal vez nunca hayan visto a esta cantante argentina, pero estoy seguro de que alguna vez escucharon su canción “En otra vida”, que se hizo muy viral en Tik Tok, cantada a dueto con Lasso. Además su tema “De Nada” hará que más de uno suelte la lágrima. Más allá de estos temas, vale mucho la pena ver su show el viernes, ¡pero lleguen temprano, ya que se presentará poco después de las 4 de la tarde!

Will Smith: ¿Will Smith? Pues sí, tal vez muchos lo conozcan solo como actor en películas como Men in Black o Bad Boys, pero Will Smith comenzó su carrera como rapero y no como estrella de cine.

Will ya rapeaba desde los 12 años de edad junto con su amigo inseparable DJ Jazzy Jeff (en una banda en donde él se nombraba “Fresh Prince”), pero la pantalla lo amó después de “El Príncipe del Rap”. Vayan a ver su show, es espectacular.

Oliver Tree. Me sorprendió mucho enterarme que Oliver Tree, productor y humorista estadounidense, es el creador de muchísimos audios virales que he visto en Tik Tok.

Él va a estar encargado de cerrar el escenario Kia Stage el sábado y se va a empalmar un poquito con Pitbull, así que tendrán que decidir a quién ver ¡pero así son los festivales!

¡Qué ganas de que ya empiece el Tecate Emblema! Y recuerden hidratarse bien, este fin de semana se espera una fuerte oleada de calor en el Valle de México. ¡Allá nos vemos!