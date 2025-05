Los 300 caballos de fuerza de Cadillac OPTIQ

Desde que decidí dedicarme a probar autos también abracé un lema que me ha acompañado en esta aventura por mas de 20 años: “no hay coche malo, hay mala elección”. Empiezo así mi reseña de la nueva Cadillac OPTIQ por que lo primero que pasó por mi mente después de apreciar sus líneas, atributos y demás prestaciones fue la pregunta: ¿quién se compraría este auto tan sofisticado y qué uso le va dar?

Para Cadillac, el target está muy definido, un perfil de consumidores exigentes, familias jóvenes, profesionistas exitosos acostumbrados a viajar con comodidad, lujo y sobre todo con una capacidad de asombro a prueba. Para empezar, es Cadillac, y desde ahí estamos entrando a un “portal” donde impera la sofisticación y la garantía de adquirir no sólo un auto, también se adquiere estatus.

OPTIQ es 100% eléctrica que ofrece un rango de autonomía de 482 kilómetros (que si los administras bien estoy seguro de que alcanza los 500 km). Debajo de su cofre y gran parte de su carrocería, se aloja un motor dual de tracción en las cuatro ruedas, que permite desarrollar una potencia de 300 caballos de fuerza y 354 lb-pie de torque casi instantáneo para una aceleración completa.

¿Para qué me sirven 300 caballos de fuerza al manjar esta imponente camioneta en la Ciudad de México? Fue mi siguiente pregunta. Definitivamente la respuesta la voy a encontrar en un autódromo y cerca de una electrolinera (que en nuestro país escasean). Pero me dispuse a disfrutar y someter a estrés parte de sus atributos entre trayectos medianos y en tráfico con lluvia y lidiando con cientos de motocicletas. Para eso me sirven 300 hp, para tener un auto de lujo con respuesta inmediata.

La siguiente pregunta es ¿cuántos viajes se pueden hacer en promedio con una sola carga? Si los tramos son de 1 km, en promedio, entonces se podrán hacer 480 viajes con una sola carga completa. Nada mal para un vehículo del segmento de lujo a la que le cabe toda la familia incluyendo la mascota.

Por cierto, mención especial a su sistema de audio con 19 bocinas AKG, así como a sus vistosos rines de aluminio de 21 pulgadas, su imponente parrilla iluminada y su pantalla de 33 pulgadas con resolución 9K y Google Built In integrado, que nada se escapa hasta para hacer preguntas a la Inteligencia Artificial

Navegando en su pantalla me percaté de su hotspot de Wi-Fi integrado que permite conectar hasta 7 dispositivos con un alcance de hasta 15 metros de distancia. Decir también que, para decepción de los “puristas”, esta camioneta tiene transmisión AWD eléctrica. Me quedo también con una grata experiencia de manejo gracias también a sus asientos frontales ventilados, con calefacción y a su exquisita función de masaje. La última pregunta ¿cuánto cuesta esta chuladísima de maíz prieto futurista? $1,329,900 pesos. Tome nota.

PUBLICIDAD

Nissan Kicks e-POWER tiene “recall”

Le informo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Nissan Mexicana llamaron a revisión a 7 mil 190 unidades del modelo Kicks e-POWER años 2023-2024, debido a que el vehículo presenta una falla en la batería. Resulta que el nivel de carga de la batería de iones de litio llega a bajar drásticamente al acelerar o al estar en reposo, y sube de manera inversa durante la regeneración debido a un parámetro fuera de rango de la misma, lo que activa el modo de protección, mostrando la alerta de “Potencia reducida“ y el indicador “Tortuga”.

Debido a este desperfecto, el automóvil queda inmovilizado generando un riesgo de accidente. Por ello, la armadora nipona actualizará el software para el controlador de la batería de iones de litio, sin costo para los consumidores que hayan adquirido estos modelos. Corra la voz.

Con ustedes Chevrolet Groove Vibe Edition

La marca del “corbatín dorado” presentó la Special Editon del Chevrolet Groove Vibe una SUV compacta con nueva configuración que luce vistosos acabados, emblemas especiales y una placa seriada en el interior, numerada del 001 al 200. Esta camioneta viene equipada con un motor 1.5L DOHC de 4 cilindros, que ofrece una potencia de 98 caballos de fuerza y un torque de 105 lb-pie, acoplado a una transmisión CVT y dirección electro asistida. Esta unidad ya está disponible en pisos de venta del país, en la versión Premier, con 4 colores disponibles y un precio desde $435,900 pesos.

El primer Yadea mexicano

Y ya para terminar, le cuento que la marca china de vehículos eléctricos de dos ruedas Yadea, que en México comanda Zhang Liang, celebró la ceremonia de salida de su primer vehículo en su nueva fábrica de Ocoyoacac, México, marcando un momento crucial en la estrategia de desarrollo localizado de la compañía. Esta instalación es la décima base de producción de Yadea a nivel mundial y la primera en Norteamérica.

Por cierto, que dicha planta mexiquense recién inaugurada, implicó una inversión de $80,000 millones de dólares en 3 años, y busca posicionarse para convertirse en el centro clave de manufactura e I+D de Yadea tanto para Norteamérica como para Latinoamérica. Los planes de Yadea consideran continuar introduciendo tecnologías de producción avanzadas y vehículos inteligentes de última generación.

¡Adiós!