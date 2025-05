Cuando todo parece caos, usted tiene la madera espiritual para sostenerse

En medio de las dificultades de la vida, el único punto verdaderamente firme al que podemos asirnos está dentro de nosotros mismos. Usted es quien tiene el poder de saber responder y de expandir su conciencia.

Desde la sabiduría ancestral de civilizaciones antiguas hasta las enseñanzas contemporáneas de los guías espirituales, la humanidad ha sido conducida a saber que somos más que las emociones, más que los pensamientos, y más que la materia.

Cuando todo parece caerse, cuando el entorno se vuelve caótico, es justamente ahí cuando aparece la madera espiritual de la que usted está hecho desde la conciencia y desde el espíritu.

En tiempos turbulentos estamos llamados a mirar con unos ojos más profundos, más sabios, desde una visión más universal y cosmológica, desde la que la vida en este plano es apenas un suspiro en un gran escenario cósmico.

Estamos aquí como actores en una obra que no controlamos, pero en la que sí podemos decidir cómo responder y estar despiertos a nuestra propia conciencia.

Y esa es una gran clave. Si nos enfrentamos a lo que pasa afuera desde el miedo, la negación o la queja, nos volvemos más indefensos. Pero si lo hacemos con apertura, con voluntad de aprender, con curiosidad por lo que esta situación viene a enseñarnos, y con la convicción de que nos tenemos a nosotros mismos, entonces nos engrandecemos, y podemos ser más soberanos.

Desde ahí vivimos con el #EfectoPositivo de nuestra madera espiritual. Por lo que más quiera, en estos tiempos, tome la decisión consciente de no dejarse arrastrar por la desesperanza.

Aunque tenemos el más genuino derecho a sentirnos cansados de situaciones agobiantes que parecen no tener fin, no se rinda. Si lo requiere otórguese el permiso de llorar, gritar, hacer una pausa, pero nunca de tirar la toalla. Busque la conexión con su Ser, no afuera, no donde no está.

En esos momentos de desconcierto practique el arte de volver a usted mismo, de preguntarse: “¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer? ¿Dónde estoy arraigando mi fuerza y mi fe?”.

Retome su soberanía espiritual y sosténgase en el poder magnánimo de Dios, de la creación, de lo Divino, como usted lo conciba. Sea siempre amable consigo mismo.

Recuerde que no tiene que hacerlo perfecto, ni tiene que saber todas las respuestas, ni resolver lo que no le toca o hacerlo impulsivamente. Conviértase en un alquimista espiritual.

No está solo, le aseguro que millones de personas de buena voluntad en todo el mundo, están sintonizando con una paz inmensa del otro lado del caos, una paz que no depende de que todo esté bien, sino de estar sintonizados a su conciencia.

Así que mantenga la fe en su fuerza, en su compasión, en su capacidad de evolucionar, y confíe profundamente en su Ser, conectado con el amor.