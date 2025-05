La confianza: el poder invisible que lo mueve todo

La confianza no se compra, no se impone y no se hereda. Se construye. Día con día, acción tras acción. En lo personal, profesional, social, empresarial o institucional, la confianza es el cimiento que sostiene cualquier relación duradera, cualquier proyecto exitoso, cualquier país que aspire a un mejor futuro.

Vivimos en tiempos donde la desconfianza parece haberse normalizado: desconfianza entre ciudadanos, hacia las autoridades, hacia las empresas y también hacia el porvenir. Pero justamente por eso, hoy más que nunca, necesitamos líderes, proyectos y comunidades que vuelvan a poner la confianza en el centro de toda acción.

Desde mi experiencia, sé que construir confianza implica tres cosas esenciales: coherencia, transparencia y cercanía. No hay fórmulas mágicas ni atajos. Pero sí hay principios sólidos. Hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve. Comunicar con claridad, aunque el mensaje sea incómodo. Y estar cerca, especialmente cuando las circunstancias invitan a alejarse.

La confianza no es algo que se decreta; se demuestra. Se respira en los detalles: en cómo saludamos, en cómo cumplimos la palabra, en cómo tomamos decisiones, en cómo enfrentamos los errores. Se ve reflejada en la actitud diaria de personas, organizaciones y gobiernos que se comprometen con una ética firme y una vocación de servicio.

He aprendido que la confianza es una inversión de largo plazo que siempre da frutos. Genera un círculo virtuoso: cuando las personas confían, participan más, cuidan más, invierten más, se comprometen más. Se convierten en aliados del cambio, no en espectadores ni en opositores. Y al revés: donde no hay confianza, el progreso se vuelve frágil, inestable, vulnerable a la corrupción, la apatía o el miedo.

Esto aplica por igual a una empresa, una comunidad o una familia. El liderazgo real no es el que impone, sino el que inspira. Y no se inspira desde el ego, sino desde el ejemplo. Desde la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde la humildad para escuchar y la valentía para actuar.

Por eso, hoy lanzo una invitación abierta a todas las personas —ciudadanos, empresarios, servidores públicos, estudiantes, líderes sociales— a liderar con confianza. A no conformarse con exigirla solo hacia afuera, sino a practicarla también desde adentro. A confiar más en nuestras capacidades, en nuestras ideas y también en los demás. A romper la inercia del “no se puede” y sustituirla por una cultura de colaboración, de responsabilidad compartida y de visión de futuro.

PUBLICIDAD

México tiene talento, tiene valores, tiene corazón. Pero necesita que volvamos a creer los unos en los otros. Que confiemos no solo por optimismo, sino por convicción. No se trata de ingenuidad, sino de estrategia. Porque sin confianza, ningún proyecto prospera, ninguna reforma dura y ninguna comunidad florece.

La confianza es el pegamento invisible que une a una sociedad. Es lo que transforma voluntades dispersas en acciones colectivas. Es la fuerza silenciosa que, cuando se activa, multiplica todo: productividad, seguridad, innovación, cohesión.

Y como siempre digo:

Hacer el bien, haciéndolo bien.

Esa es, y seguirá siendo, la mejor manera de generar confianza.