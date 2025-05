PolíticaConfidencial Claudia Sheinbaum balconea a la CNTE ante plantón

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, soltó la bomba: la CNTE ni se paró a la reunión que tenían agendada para el 8 de mayo. Y aunque desde Palacio dicen que la mesa sigue abierta, el mensaje es clarito: con Claudia ya no van a hablar. Quien encabeza el diálogo es Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado.

¿Será que la CNTE no quiere diálogo real y más bien busca reventar con bloqueos y escándalos? Porque además de las marchas y plantones, ya hasta hubo empujones y agresiones a reporteros de la mañanera. Por lo pronto, la presidenta se hace a un lado y deja que su equipo negocie. ¿Reclamo legítimo o estrategia para armar ruido?

Morena a tiene su pronóstico… y su maquinaria lista. Desde las entrañas del movimiento comentan que ya se cocina la cifra mágica para la elección del próximo domingo: esperan entre 15 y 17 millones de votos para el gran día.

Pero ojo, que según fuentes cercanas al partido, solo unos 3 millones saldrán a votar por puro gusto y convicción. ¿Y el resto? Pues dicen que serán cortesía de la movilización en cada estado: estructuras territoriales, operadores políticos y, sí, los famosos “acarreados”. ¿Alcanzará la maquinaria para cumplir la meta?

Arturo Ávila, diputado de Morena, tiene mansión en California… pero, ¿alguien pensaba que era pobre? ¿Neta había alguien que creía que andaba corto de lana? Porque si de verdad había incrédulos, hay que aplaudirle: qué bien ha sabido disfrazar el billete.

No presume, no alardea… y mira nomás, con mansión en California. Al final, es casi un alivio saber que no se la pasa restregando su fortuna. Pero ahora que salió la propiedad a la luz, se cae el teatro de la austeridad.