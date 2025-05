PolíticaConfidencial Alito Moreno y sus patadas de ahogado rumbo a elecciones

Alejandro Alito Moreno, todavía presidente del PRI y también senador, asegura que su gente está echando toda la carne al asador para “ganar” este fin de semana en Durango y Veracruz. Pero en los pasillos se comenta que lo que en realidad buscan es reventar la elección judicial… llamando a no votar. Sí, a eso le llaman “mandar mensaje al Gobierno”.

Dicen que la elección es una “simulación”, pero si nadie vota, lo único claro es que no habrá contrapesos en ningún poder. Y entonces, ¿a quién le están haciendo el favor? Porque si no hay participación, alguien se apunta el tanto... y no será la oposición.

Eso sí, como ya ironizó la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos van a votar 128 personas: las que integran el Senado de la República. ¿Mensaje con dedicatoria? Claramente. Sea como sea, estudien, lleven acordeón o nomás vayan con decisión, pero votar sigue siendo la mejor forma de hacer ruido… sin gritar.

Alessandra Rojo de la Vega, flamante alcaldesa de Cuauhtémoc, no se anduvo con medias tintas y le cantó el tiro directo a su antecesora Sandra Cuevas, quien últimamente anda muy “arrepentida” en sus apariciones públicas... pero soltando golpes disfrazados.

Según parece, Sandra quiere hacer las paces con quién sabe quién, pero eso sí, pateando al padrino político que la puso donde estuvo. Todo para intentar limpiar su imagen, justo cuando Rojo de la Vega ya se sienta en la silla que Cuevas tanto presumió.

Y como quien dice: el pleito no es nuevo, pero ahora viene con más veneno. Alessandra no olvida que los ataques vinieron con todo, y ahora no piensa quedarse callada mientras Sandra juega a la víctima iluminada.