Música de verano

No hay una entidad oficial que defina cuál es la canción del verano, pero todos las reconocemos: cada año tiene una canción bailable, pegajosa, que suena en todos lados. Canciones divertidas que nos ponen a bailar, generalmente con un coro pegajoso que todos repetimos una y otra vez y que nos hacen sentir como si estuviéramos en vacaciones todo el tiempo.

¿Pero entonces cómo podemos saber cuál es? Bueno, casi todas ellas son las que ocupan el primer lugar en las listas de popularidad de junio a septiembre. Hace muchos años, en 1989 la popular “Lambada” del grupo brasileño- francés Kaoma reinó en todo el mundo.

¿Quieren un ejemplo más cercano? “Livin’ la Vida Loca” de Ricky Martin, que reinó en el año 2002. ¿O qué decir de las Ketchup que pusieron a bailar a todos con el “Aserejé” en 2012? Tal vez entre las últimas canciones más memorables esté “Despacito” con Luis Fonsi y que en su momento rompió siete récords Guinness en 2017.

Pero el fenómeno de las “canciones de verano” no es reciente. Hace un siglo, en 1923, Frank Silver e Irving Cohn lanzaron una canción a ritmo de swing que se llamaba “Yes! We Have No Bananas” que se coló a las listas de popularidad durante cinco semanas.

No me puedo imaginar cómo se viralizó esa canción al grado de que vendió más de un millón de copias en tres meses ¡hace más de 100 años! y que es considerado el sencillo más exitoso de la historia hasta que llegó “Thriller” de Michael Jackson y lo destronó.

Ahora bien ¿cuáles canciones se perfilan para ser “La canción del Verano” en este 2025. Bueno, aquí van mis predicciones:

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

Esta no es una canción nueva, pero no deja de sonar, sobre todo por el impulso que le han dado videos en TikTok. La revista Rolling Stone la posiciona como una de las principales candidatas de este año a ganar todos los premios y por supuesto, a ser la canción del Verano ¡Y cómo no! Más de 800 millones de reproducciones en Spotify y una de las candidatas más fuertes para ser headliner del Corona Capital este año.

“DTMF” – Bad Bunny

Repetiremos una y otra vez la canción “Debí Tirar más Fotos” de Bad Bunny hasta que llegue su concierto en diciembre y debo decir que no nos cansamos de escuchar esta rola, ya sea en radio, plataformas ni en los millones de videos que se han hecho por todo el mundo en Tik Tok. Una de mis canciones favoritas del año.

“Forever Young” – David Guetta & Ava Max

La versión remasterizada de un clásico de Alphaville, pero ahora remixeada por Guetta y Ava Max. Está sonando durísimo en todas las pistas de baile de Europa y muchos predicen que esta va a ser la canción de verano ¿Será? ¡Lo descubriremos en unas semanas!