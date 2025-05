RUNWAY by Lincoln Navigator

La noche de anoche definitivamente fue de Lincoln Navigator. Un auténtico santuario que supone llevar a sus propietarios hacia prácticamente cualquier destino. No fue cualquier presentación. Fue una noche de glamur, pasarelas, degustación y hasta un concierto sorpresa de la agrupación colombiana Piso 21, que marcaron a pauta para conocer las delicadas líneas de esta camioneta insignia de Lincoln.

Tuvieron que pasar casi tres décadas para conocer esta reinvención de lujo dentro del segmento de las SUV premium de gran tamaño, Lincoln presenta este modelo que eleva los estándares de diseño, conectividad y confort, manteniendo la potencia y la versatilidad que la han convertido en un referente dentro y fuera de la carretera.

Ahora la Navigator cuenta con un motor V6 Twin-Turbo EcoBoost de 3.5 litros que genera 440 caballos de fuerza y 510 lb-pie de torque, administrados por una transmisión automática SelectShift de 10 velocidades y por un sistema de tracción integral permanente. La suspensión adaptativa con amortiguación continuamente controlada (CCD) y cinco modos de manejo garantizan un desplazamiento suave y seguro en todo tipo de caminos, mientras que el paquete Heavy-Duty Trailer Towing eleva la capacidad de arrastre hasta 3,946 kilogramos. ¿Cuánto cuesta? $2,599,900 pesos.

Las versiones disponibles comienzan con Navigator Reserve, que combina elegancia discreta y alta tecnología gracias a un interior Ébano-Onyx con madera Shima Recon, rines de 22 pulgadas y la suite Lincoln Digital Experience con sonido Revel Ultima 3D, tracción integral y suspensión adaptativa capaces de arrastrar más de tres toneladas.

Una de las versiones más majestuosas de la noche fue Lincoln Navigator Black Label, la máxima expresión de Quiet Luxury, con un exclusivo ambiente Atmospheric (cuero Salt Crystal con acentos Radiant Copper y rines de 24 pulgadas). Todas incluyen asientos Perfect Position de 30 ajustes, cargador inalámbrico en la segunda fila y los privilegios de membresía Black Label. Los asientos invitan a nunca salirse de su habitáculo. Y no exagero, desde el primer instante al abrir la cabina se siente como un refugio por sus cristales acústicos, materiales de primera calidad y un sofisticado sistema de cancelación activa de ruido que aíslan a los pasajeros del entorno. ¡Aún no me bajan de esta Lincoln!

¿Existe el amor a primera vista en los autos?

Después de realizar esta semana la prueba de manejo del nuevo Nissan MAGNITE, debo decirles que confirmé que efectivamente sí hay flechazos a primera vista. Volamos hasta Querétaro para manejar por fin la más reciente apuesta de Nissan Mexicana: MAGNITE. Una mini city SUV que inevitablemente atrapa miradas de propios y extraños a su paso. Nos dirigimos en caravana hacia el conservador y a la vez, ecléctico poblado de San Miguel de Allende, hasta donde pudimos apreciar y someter a estrés sus tres cilindros, suficientes para generar 99 caballos de fuerza.

Lo digo desde mi particular punto de vista: es un ideal “primer auto” para aquellos consumidores que buscan conectividad, precio, tecnología, traslados agradables y sobre todo, acaparar las miradas. Este vehículo es fabricado en la India y después de este primer contacto compruebo por que ha logrado conquistar a más de 23 mercados internacionales. Por eso también creo que existe el amor a primera vista en los autos.

PUBLICIDAD

Vayamos por partes. Tiene un motor HR10DET de 1.0 litros turbo que tiene fama de ser eficiente y dinámico, ya les decía de sus 99 caballos de fuerza pero también debo resaltar su torque de 118 libras-pie, nada mal para tratarse de una transmisión manual pero también tiene 112 libras-pie para la versión con transmisión CVT, lo que garantiza un desempeño ágil y equilibrado, ideal para una conducción versátil en entornos urbanos.

Our Habitat es el nombre del hotel boutique que alojó a la prensa especializada que realizamos este colorido y vistoso test drive. El marco perfecto para que esa misma noche nos dispusiéramos a acudir a una perfecta improvisación de Autocinema, con palomitas, hot dogs, hamburguesas y toda clase de snacs para garantizar una agradable velada y disponernos a ver la película Mr & Mss Smith (por fin la vi completa y sin quedarme dormido).

¿Cuántas versiones están a la venta de este amor a primera vista? Advance MT/CVT y Exclusive MT/CVT. La siguiente pregunta es: ¿cuánto cuesta enamorar a medio mundo con este vehículo? Advance MT $388,900 pesos; Advance CVT $407,900 pesos; Exclusive MT $437,900 pesos, y Exclusive CVT $456,900 pesos. Tome nota.

3 millones de BMW’s

Le cuento que el vehículo electrificado número tres millones salió hoy de la línea de ensamblaje en la planta principal de BMW Group en Múnich, Alemania, se trata de un BMW 330e Touring en Portimao Blue, destinado al mercado del Reino Unido. En 2024, uno de cada cuatro vehículos vendidos por la empresa ya era completamente eléctrico o un híbrido conectable. En las Plantas de BMW Group, los vehículos con trenes motrices electrificados y motores de combustión interna se producen juntos en la misma línea de producción.

Toyota Highlander HEV 2025

Para los consumidores con una ritmo de vida multitask, la sugerencia es una motorización híbrida de Toyota Highlander HEV suficiente para marcar una diferencia real. Con sus 243 caballos de fuerza y un rendimiento combinado de hasta 20.75 km/l, este SUV no solo ofrece potencia y respuesta inmediata, sino que lo hace consumiendo menos combustible, lo que se traduce en menos paradas en gasolineras, menos gastos operativos y más tiempo para lo que importa. Así, incluso en trayectos urbanos con tráfico denso, el motor eléctrico toma el protagonismo, reduciendo el consumo y también las emisiones contaminantes. ¡Ahí es!

¿Cuánto cuesta?

Resulta que la marca de lujo Rolls-Royce Motor Cars México, presentó el siguiente capítulo de evolución del Black Badge Cullinan Series II, un auténtico manifiesto de fuerza y distinción que redefine el lujo automotriz, en su forma más pura. Este nuevo modelo posee un motor V12 biturbo de 6.75 litros, capaz de entregar 592 HP y 900 Nm de torque, con una transmisión de ocho velocidades y dirección en ambos ejes que ajustan cada movimiento para un manejo preciso y una envolvente sensación de flotar sobre el camino, gracias a su avanzada suspensión neumática inteligente y su chasis de alta precisión. Y no. No dijeron cuánto cuesta.

Humo blanco en Stellantis

Y ya para terminar le cuento que esta semana el conglomerado Stellantis anunció que su Consejo de Administración nombró por unanimidad a Antonio Filosa como su nuevo CEO tras una especia de cónclave de candidatos internos y externos, llevado a cabo por un Comité Especial del Consejo, dirigido por John Elkann. Este Consejo le otorgó las facultades de CEO a partir del 23 de junio. Antonio Filosa se ganó el cargo gracias a su trayectoria durante sus más de 25 años en la industria automotriz y por su amplia experiencia internacional, su conocimiento inigualable de la compañía y sus reconocidas cualidades de liderazgo.

¡Adiós¡