PolíticaConfidencial Alessandra Rojo de la Vega contra intervención militar

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, salió a decir “yo no fui”, luego de que se cancelara, con presencia del Ejército y todo, el concierto del artista vasco Fermín Muguruza en el Multiforo Alicia, en la céntrica colonia capitalina Santa María la Rivera. Según ella, la alcaldía no tiene vela en ese entierro: ni facultades ni control sobre las fuerzas de seguridad del Estado que, dicho sea de paso, se aparecieron como si fuera operativo antidrogas y no un toquín.

Alessandra no se quedó callada y aprovechó para ponerse del lado de la libertad de expresión, dijo que cree firmemente en que la cultura es un derecho y que hay que respetar todas sus formas. Y de paso, lamentó que censuraran al artista.

Así que ya lo sabes: la alcaldesa dice que no fue ella… ¿entonces quién dio la orden? Mientras Rojo de la Vega se lava las manos por la cancelación del concierto del artista vasco, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, entró al quite y movió fichas. Clara confirmó que ya relevó de su cargo a los mandos responsables del operativo en el Multiforo Alicia.

Dice que las investigaciones siguen su curso, pero mandó un mensaje claro: en su gobierno, la cultura no se toca. “Esta es una ciudad de libertades y derechos”, soltó con tono institucional, pero con la firmeza de quien quiere dejar claro que no va a permitir otro numerito igual.

Además, prometió que los espacios culturales independientes, como el Foro Alicia, serán respetados y acompañados. La pregunta es si se aclararán los hechos, o como ya se está convirtiendo en costumbre, se promete que de todo se informará, pero se espera a que se olvide.