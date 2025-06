Bodas de sangre y Las partículas de Dios

Por fin pude ver una excelente obra de teatro bien puesta y producida por Woo Teatro y Óscar Uriel, me refiero a Bodas de sangre. En esta vemos el dolor de una madre que pierde casi a toda su familia, excepto a su hijo menor.

Pero su miedo de perderlo, la consume el odio y la venganza, los cuales los sentimientos que avivan el corazón de esta mujer cuando su último descendiente quiere casarse con una joven de buena familia, pero al enterarse que su antiguo prometido fue el que asesino de lo que más amaba.

Todo esto se desarrolla en el norte del país. La dramaturgia es del gran Federico García Lorca y la dirección de Angélica Rogel; le da unos matices muy importantes para que los actores transmitan los sentimientos más básicos como el amor, odio, rencor, venganza y arrepentimiento, todo esto conjugado con la música.

En este último rubro Miguel Tercero -que soy fan de este actor- le da una frescura al corrido tumbado de una manera única, junto con todo el elenco que esta de 10 y lo conforman Ángeles Cruz, Ana Guzmán, Romani Villicaña, Eduardo Candas, María Kemp, Luz Olvera y Joan Santos.

También hay algo que quiero resaltar, el villano de esta historia es Romani, pero en el escenario es un semental ¡destila testosterona al mil! en pocas palabras ¡destila sexo! y sumado a su actitud viril, la intención que le da al personaje es BRUTAL. Si se quieren dar un taco de ojo, véanla.

También cabe resaltar el manejo de la escenografía, el diseño de luces, todo está muy bien montado. En serio que salí bien contento de por fin disfrutar esta puesta en escena. No se la pierdan porque nada más estará hasta el 29 de junio en el Foro Shakespeare. Gracias a Woo Teatro y Óscar Uriel por darnos un muy buen producto.

Después me lance a La Teatrería a ver Las partículas de Dios. La verdad me imagine una obra con un contexto científico, etc. Pero no, todo lo contrario, es una obra de humor negro en el que quedan expuestas las miserias emocionales de tres amigas que viven en una ciudad fronteriza y que quieren cambiar su destino a través de un plan absurdo y revelador.

Pero además los temas que aborda son muy actuales como la discriminación, el machismo, la homofobia, el racismo y la soledad contemporánea. Todo comienza cuando Mister Douglas, el viejo más respetado de la comunidad -gringo venido con la guerra, esposo devoto, benefactor experto en Santo Tomás de Aquino y dueños de un Macdonalds- confiesa al cura del pueblo, atracción por un hombre negro que le vende fruta en el mercado, todo esto situado en los años 60.

Esta obra escrita por Luis Ayhllón y dirigida por Karla Cantú tiene un elenco maravilloso, lo integran Carmen Ramos, Mahalat Sánchez, Renata Zalvidea. Se presenta todos los fines de semana. Se las recomiendo.

