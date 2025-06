El super dotado Toyota GR Yaris 2025

Sin duda una de las pruebas de manejo que más eh disfrutado este año es la que acabo de realizar a bordo del deportivo Toyota GR Yaris 2025 que me cautivó desde el primer instante que sentí su motor tricilindrico turbo de 1.6 litros, más poetnte que su versión anterior, ya que posee una potencia máxima de 296 caballotes de fuerza y un increible empuje de 295 libras pie de torque.

Decirles que este juguetito del diablo, realiza el de 0 a 100 en tan solo 5.2 segundos con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Sobre los modos de man ejo les puedo decir que para esta renovada versión tiene tres: NORMAL, ECO y por supuesto, SPORT, este último modo fue al que “le saué raja” en varios tramos donde lo pude acelerar (resoponsablemente).

Llama mucho la atención su nueva arquitectura denominada TNGA de nueva generación, que le inyecta mayopr deportividad a este GR Yaris que por cierto además viene con una suspensión delantera independiente tipo MacPherson de doble rótula. Mención especial a elementos visuales y auditivos como su pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas, sus 6 bocibas bien distribuidas, pantalla táctil de 7 pulgadas, su sistema Smart Key y su importante cámara de reversa.

Este vehículo inspirado en los autos para correr Rallys, es desarrollado por el propio estudio TOYOTA GAZOO Racing de WRC, quienes habilmente “aterrizaron” esta maravilla para que los “simples mortales” podamos sentir lo que se experimenta conducir un vehículo deportivo que despide adrenalina pura por sus poros.

¿Qué más se le puede exigir a este objeto de deseo? Que por cierto lo anduve transitando por la Colonia Condesa de la CDMX y más de tres personas me preguntaron por el precio: $769,000 pesos. La neta sí me lo ando comprando. Es más, no lo quería regresar.

(((((¡Qué baratoooooo!)))))

Ese fue el comentario general de los que atestiguamos la explosiva presentación del vehículo de mayor autonomía del mercado, me refiero a la JAECOO 7 PEHV Super Hybrid que en su versión de inicio se puede adquirir en $649,900 pesos mientras que la versión tope de gama en tan sólo $690,900 pesos. Conla presencia del VP del conglomeradfo Chery, Si Fenghuo y también de Sven Azcué, se develaron estas apuestas comerciales que supoenen inundar las arterias del país.

Ahora sí se está poniendo interesante esta invasión china que por cierto, hay que decirlo, apenas empieza, pues si ud creía que ya llegaron todas las marcas a México, se equivoca. Le recuerdo que hay más de 320 marcas de vehículos chinos. Por cierto que las huestes de Azcué buscan con este tipo de lanzamientos revertir los números rojos que arrastra marcas como Chirey y OMODA, que empezaron muy bien pero que en el camino se fueron rezagando.

Los primeros 25 años

Le cuento que la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), que preside Esteban Hernández López, realizó sendos festejos de su 25 aversario de ejecutar cabalmente su compromiso de proteger la vida de sus clientes y en este festejo adelantó que se proyecta al futuro con renovados bríos para mantener sus principios y objetivos.

En este evento que por cierto incluyó un simulacro de secuestro, en el Centro Dinámico Pegaso en la ciudad de Toluca, Hernández aseguró que AMBA es el principal referente del blindaje automotriz en México e incluso por haberse ganado a pulso el creciente reconocimiento dentro y fuera de las fronteras del país, como un organismo especializado de referecnia mundial. ¡Enhorabuena!

¡Corre Porsche corre!

Un aplauso para la firma alemana de autos de super lujo Porsche, ya que continúa con su exitosa iniciativa “Racing for Charity”. En las 24 Horas de Le Mans de este año, los días 14 y 15 de junio, el fabricante de automóviles deportivos de Stuttgart donará 500 euros por cada vuelta que completen los tres Porsche 963 oficiales. La suma recaudada se distribuirá entre las organizaciones benéficas de ayuda a la infancia Interplast Germany y Kinderherzen retten. Le cuento que en los dos últimos años, Porsche ha donado un total de 1,822,000 euros gracias a “Racing for Charity”.

El Top 5 de Toyota México

Y ya para terminar, le platico que Toyota México, que encabeza Guillermo Díaz, cerró el mes con un total de 10,974 unidades vendidas, no sólo manteniendo un crecimiento sostenido sino además logrando así el mejor mayo histórico de la compañía. Para que tenga una mejor idea este resultado representa un market share mensual del 9.1%.

¿Pero cuáles son los modelos de mayor venta en el mercado mexicano? Cinco son los vehículos que destacan al representar en conjunto el 58.6% de las ventas totales de Toyota en mayo de 2025:

RAV4 con 1,886 unidades

Hilux con 1,595 unidades

Avanza con 1,046 unidades

Corolla con 958 unidades

Tacoma con 951 unidades

