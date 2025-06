¡Ya está aquí el cartel del Corona Capital!

Realmente somos muy afortunados ¿no lo creen? Vivimos en una época en la que cualquier artista de talla mundial puede venir a México a dar conciertos. Esto no es casualidad: la logística, la coordinación y la producción de los festivales internacionales en México es de primer nivel.

Esta semana fue la revelación del cartel del Corona Capital, el más esperado del año y que vino precedido por muchísimos carteles “fake” en donde los fans daban sus predicciones del line-up. Muchos le atinaron, otros no, pero eso solo hacía que la expectativa creciera.

Antes de darle un repaso al cartel de este año, tengo que platicarles un poco de la importancia del Corona Capital: en taquilla y asistencia, equivale a festivales como Coachella o Lollapalooza.

Ha sido nominado a mejor festival musical a nivel mundial por la empresa Pollstar, la máxima autoridad en la materia.

Y entre los artistas que han hecho vibrar al público mexicano están el inigualable Paul McCartney, The Cure, Pulp, Arctic Monkeys, Lana del Rey, Muse, Pixies, New Order, Moby o Blur ¡casi nada!

¿Listos? Demos un repaso por día de lo que ofrecerá en 2025, el 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Viernes 14: puro rock

Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Franz Ferdinand llenarán de rock los escenarios y seguramente vamos a tener que decidir cuál presentación vamos a ver ¿Dave Grohl se subirá a tocar la batería con Queens? Pero no solo eso: la nostalgia se apoderará del festival con 4 non blondes y Garbage.

Para los más electrónicos Polo & Pan, y para los que les gusta el indie dosmilero viene Kaiser Chiefs con una presentación de su álbum “Employment” de 2005.

Otros artistas en letras pequeñas, pero que no deben perderse, son Jet, bandota australiana que seguramente cerrarán con “Are you Gonna Be my Girl” y una cantante que me encanta: Anna of the North ¡Vámonos al siguiente día!

Sábado 15: nueva nostalgia

Yo no sé por qué pusieron en letras pequeñas a OMD, es decir Orchestral Manouvres in the Dark, banda fundamental en el new wave ochentero y cuya influencia musical se siente hasta hoy.

Ese día también se presentarán Mogwai, The Struts y Lola Young. Pero los actos principales nos van a dejar sin aliento: Vampire Weekend, una de las bandas favoritas de México.

Alabama Shakes, otro grupo que merece estar en el escenario principal, y como acto estelar Chapell Roan, tal vez la cantante que más premios va a ganar en los Grammy de este año y cuya canción “Good Luck, Babe!” lleva liderando las listas de popularidad todo 2025.

Domingo 16: el plato fuerte.

Guarden fuerzas para el domingo, descansen lo mejor que puedan porque vienen varios actos que nos harán alucinar: Linkin Park con su nueva vocalista Emily Armstrong, Deftones uno de los grupos más esperados (¡regresa Chino Moreno!), Weezer que ya tenía mucho tiempo de no venir a nuestro país (¿listos para escuchar “Island in the Sun”?) y James.

Estos cuatro grupos van a liderar el último día del festival junto con Of Monsters and Men, banda de Islandia cuya canción “Little Talks” estoy seguro han escuchado varias veces.

Un Corona Capital lleno de buena música, cuya preventa de boletos comienza mañana. ¡Prepárense para una de las experiencias musicales más increíbles de este año!