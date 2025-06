PolíticaConfidencial Estefanía Veloz amplía sus actividades ideológicas en Europa

Estefanía Veloz, una de las voceras más visibles del actual gobierno, parece que no solo anda de gira académica por Europa, sino que realiza otras encomiendas. Becada por Pablo Iglesias —sí, el mismísimo fundador de Podemos y de Canal Red—, inició desde allá una especie de “colonización suave” de la opinión pública mexicana.

Iglesias, viejo conocido de la izquierda radical española, ya puso el ojo (y los recursos) en México como la nueva joya para su expansión mediática. Y no es por casualidad: la mayoría de las visualizaciones de Canal Red vienen justo de aquí.

Con la puerta abierta vía Morena, el plan parece claro: montar desde España una nueva ola ideológica para América Latina, empezando por nuestro país. Para Iglesias, Latinoamérica es hoy la “reserva ideológica” del mundo, mientras Europa se enfría.

Así que él y su equipo habrían soltado el grito de “¡Izar las velas y levar anclas!” para conquistar nuevos horizontes. Porque en 2025, algunos siguen buscando El Dorado… pero ahora no vienen por el oro, sino por los votos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le mandó un recadito bien directo a la OEA. La organización, que parece le encanta andar de metiche, nomás vino a “observar” el día de la elección judicial y ahora ya anda queriendo dar cátedra de cómo deben los mexicanos elegir a sus jueces.

Según los pasillos del poder, a Sheinbaum no le gustó ni tantito el “pico” que les andan echando desde la OEA. Dejó bien claro que esta organización debe respetar sus propios estatutos, esos que dicen clarito que no deben meterse en los asuntos internos de nadie. ¡Parece que a algunos se les olvida la regla de oro de la no intervención!