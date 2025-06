Potencia y refinamiento elevados al máximo en BMW X3

¿Con qué me quedo de la prueba de manejo realizada al BMW X3 2025? con una mejora significativa en tecnología, espacio y dinámica de manejo. La versión que manejé 30 xDrive (turbo 4 cil) destaca por su potencia y refinamiento, y también por sus visibles notas de eficiencia y placer al volante. Sin embargo, hay que decirlo, se percibe que no hubo mejoras en diseño estético y táctil, es decir, encuentro menos botones físicos y más plásticos.

La manejé durante una semana y me deja la sensación de que el segmento al que va dirigido está bien definido y que no quieren explorar nuevos consumidores, al menos en nuestro país. Acabo de estar en Monterrey y me percaté de la presencia de este modelo en particular que circula con cierta aceptación pero estoy seguro que se trata de consumidores con fidelidad por la marca y modelo.

En mi primer contacto con esta sofisticada SUV me detengo a entender su propuesta de cluster de instrumentos y tratar de familiarizarme con el lenguaje y métricas que emana su amplia pantalla táctil de 14.9 pulgadas, suficientes para permitirme monitorear los aspectos de infoentretenimiento pero también de mantenimiento y estado del vehículo.

Lo que también es visible en esta camioneta es que aumentó ligeramente sus dimensiones. Ahora mide 4.76 metros de largo, por 1.92 metros de ancho, y 1.66 metros de alto; además de que posee un frente “monolítico”, con parrilla iluminada (Iconic Glow) y tiene líneas más marcadas.

Repito, me llamó mucho la atención la presencia de muchos materiales plásticos duros en puertas y controles, que contrastan con los acabados en tela reciclada y de su tapicería de piel sintética. ¿Cuánto cuesta este humilde objeto de deseo? $1,494,900 pesos. Tome nota.

¿Se va o se queda?

Con un papel cada vez más estratégico en la industria automotriz de México y Norteamérica, Michelin, que aquí preside Matthieu Aubron, ha fortalecido su posicionamiento regional a través de una renovada estrategia de negocio. Su planta en León, Guanajuato, es hoy pieza clave del engranaje productivo automotriz del continente: con una inversión acumulada que supera los 910 millones de dólares, se ha consolidado como la instalación más moderna del grupo Michelin a nivel mundial.

Le cuento que la compañía ha decidido cerrar su planta en Querétaro hacia finales de 2025, una instalación con 75 años de historia y limitada capacidad de producción que hoy en día fabrica 500 mil llantas al año, al no responder a las nuevas exigencias de eficiencia e innovación. Sin embargo, la sede corporativa de Michelin para México, Centroamérica y el Caribe también permanecerá en esa ciudad, reforzando el compromiso de la empresa con la región y su papel como actor clave en la industria automotriz del hemisferio.

Rápido, furioso y chino

En un episodio más de la invasión china de vehículos, le platico que la marca Xiaomi EV presumió un logro histórico de su modelo de producción Xiaomi SU7 Ultra con el que estableció el récord del vehículo ejecutivo eléctrico más rápido en el circuito Nürburgring Nordschleife, con un tiempo de vuelta de 7:04.957 minutos. Este bólido esta equipado con el paquete de pista opcional, el Xiaomi SU7 Ultra que fue el mismo que conquistó el legendario circuito en su primer intento, consolidándose como el líder indiscutible en el segmento de vehículos eléctricos de alto rendimiento.

Ford en el Bash Road Tour

Esta semana se anunció la presencia de Ford de México en el recién concluido Bash Road Tour 2025 “Racing Legends”, una de las caravanas automovilísticas más icónicas de América Latina, donde la pasión por los autos, el diseño, la carretera y el estilo de vida se fusionan en una ruta única. Se trata de un evento que desde su creación en 2015, Bash Road Tour y Ford impulsan el mundo de los rallies en México, y este año no fue la excepción. La marca del óvalo azul en nuestro país estuvo presente con ocho de sus modelos más destacados durante un recorrido por la República Mexicana que contempló cinco etapas: Huatulco, Oaxaca, Puebla, Cuernavaca y Acapulco.

De punta a punta por México

Acaba de terminar una de las giras de pruebas de manejo más extenuantes que se tenga registro que haya realizado alguna marca de autos chinos. En este caso Changan concluyó una ruta sin precedentes que recorrió la República Mexicana de punta a punta. Esta experiencia sirvió como plataforma para poner a prueba, en condiciones reales de uso, su nueva gama de vehículos híbridos enchufables iDD (Intelligent Dual Drive), integrada por los modelos CS55 Plus iDD y EADO Plus iDD.

El recorrido inició en Cancún, Quintana Roo, y culminó en Tijuana, Baja California; abarcó más de 5,000 kilómetros y atravesó 12 ciudades del país, entre ellas Mérida, Campeche, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Guadalajara. Durante 13 días, un grupo de 29 invitados, entre medios especializados en el sector automotriz y generadores de contenido, acompañaron esta caravana y vivieron de primera mano la experiencia de conducir los modelos iDD en distintos tipos de terreno, altitudes, climas y escenarios urbanos y de carretera.

Humo balnco en Geely

Y ya para terminar, le cuento que la marca china de autos Geely nombró a Mr. Bryan Wu como General Manager para sus operaciones en México. De esta manera ocupará el puesto de VP para Geely Automobile International Corporation y será también la cabeza de la marca en distintos países de Centroamérica, esto a razón de la experiencia que tiene en dichos mercados.

Pero Mr. Bryan Wu no es nuevo en este negocio. Lo respalda una experiencia de más de 20 años en la industria automotriz gracias a que ha operado a nivel directivo bajo diferentes marcas automotrices. Tiene un gran conocimiento del mercado mexicano y se destaca por procurar un contacto cercano con los clientes, dueños de distribuidores y medios de comunicación en los países que ha estado presente.

¡Adiós!