Los Dos Carnales graban con un grande del regional mexicano

En medio de una ambiciosa gira en la que participaban El Fantasma, Gerardo Díaz y su Gerarquía y Los Dos Carnales por México y Estados Unidos, hubo qué renovar la de Díaz y aunque tardó más de lo normal, finalmente salió y la de los hermanos Imanol y Poncho Quezada siguen en el famoso ‘proceso administrativo’.

‘Verde, Blanco y Rojo’, nombre del Tour está detenido momentáneamente, aunque de ser necesario seguirá sin los intérpretes de hits como ‘La Tóxica’.

Ganadores del Latin Grammy a mejor álbum norteño en el 2021, Los Dos Carnales son importantes representantes de la música norteña tradicional, esa de rancheros de a caballo, a pesar de ser muy jóvenes se han distinguido por defender a capa y espada. Sus letras y un estilo sobre todo en la voz del mayor, los hicieron sobresalir, aquella letra de su hit ‘El Envidioso’ con la icónica frase: “Acuérdate que Kiko envidiaba a El Chavo y no tenía nada”, fue suficiente para llevarlos incluso a Sudamérica en donde son grandes ídolos.

Chile incluso los ha tomado como referentes de una creciente pasión por la música norteña, de ese tamaño son estos mexicanos nacidos en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Desafortunadamente todo eso parece ser insuficiente para las autoridades migratorias, ni siquiera el hecho de que la compañía disquera a la que pertenecen está afincada en California, en fin ya no se sabe bajo qué criterios califican.

No todos los artistas del regional mexicano hacen apología del delito, no todos incitan a la violencia. Es increíble que alguien que sí lo hizo como Peso Pluma, se pasee en Disneyland con los millones de dólares que ganó por pisotear nuestras tradiciones.

Mientras pasan los días, Los Dos Carnales quienes acaban de recibir 2 discos de diamante y 6 discos de platino, no han querido dormirse en sus laureles, todavía quedaban 15 fechas pendientes en Estados Unidos y aún no pierden la esperanza, mientras no sean negadas las visas, así que hablaron con uno de sus grandes ídolos; Pancho Barraza con quien está semana se reunieron en una vieja casona de Santa Lucía en el Barrio Antiguo de Monterrey para grabar un álbum en vivo, es decir con los músicos tocando en una locación.

Cinco temas de ellos y cinco temas del maestro creador de joyas como “Mi Enemigo El Amor” y “Música Romántica”, solo por mencionar algunas de las canciones que ya son parte del acervo del verdadero regional mexicano, aquel que ha pasado por una y mil humillaciones, el que ha soportado modas pasajeras, aquel que representa a la mayor parte de la población migrante que hoy también está viendo coartado su derecho a divertirse, el género más mexicano, está siendo afectado al igual que sus seguidores en tierra estadounidense.

La esperanza de una investigación justa sobre quién es quién es la única oportunidad de seguir llevando su música a los millones que han tenido que dejar su tierra. Lo que sí es un hecho es que el 10 de octubre juntos, El Fantasma, Gerardo Díaz y ellos llegarán a la Arena Ciudad de México, donde son bienvenidos.