El fenómeno Macario

La historia, es una de esas historias que solo pueden darse en este tiempo: un trabajador del departamento de limpia, que sube un video a TikTok con la frase “La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que quiere que escuches su música”.

Alguien lo descubrió, luego otra persona, luego otra, y al día de hoy suma más de 47 millones de reproducciones. Todos quedamos enamorados de esa persona que tenía un canto sensible y honesto.

Su nombre: Macario Martínez.

La viralidad hizo lo suyo: al poco tiempo vimos a Macario tocar en un pequeño concierto en la Estela de Luz, luego en el Pa’l Norte y luego tuvo un espacio en el Vive Latino. Y ahí nos dimos cuenta que toda su música era buena, que sabe conectar con la gente y que es un artista en toda la expresión de la palabra.

Hace poco tuve oportunidad de platicar con él. Muy sencillo, armado con su guitarra y nada más. Parece que todo ha pasado muy rápido: “Han pasado cuatro meses pero no he dejado de estar trabajando, hacer las cosas que siempre había querido con mi música, sonar como quería. Es una bendición: antes yo tenía unos dos mil oyentes desde 2019 desde que empecé mi proyecto”. Y entrando a Spotify, ahora me doy cuenta que de esos dos mil, saltó a 1.2 millones ¡es una locura!

“Antes me promovía por grupos de Facebook o por internet, pero no subía tanto a Tik Tok”, me dijo “no pensé que fuera una persona que hiciera Tik Toks. Más bien entre mis amigos, se pasaban la voz, trataba de mantener un equilibrio entre mi trabajo y la música, hacer música, producir”.

Porque antes de todo esto, Macario tuvo que trabajar de todo, literalmente. “En el Poli hacia jardinería, yo quería entrar a la universidad, hacer cosas de arte, cine, cosas de comunicación, pero no me quedé. Luego vino la pandemia y tuve que cuidar de mi familia, trabajar para pagar la renta donde estaba”.

“Y fíjate que en el poli yo trabajaba donde entregaban los títulos” me dijo como si eso hubiera sido hace mucho tiempo “siempre me tocaba ver como llegaban las familias con sus hijos y pues, me dolía. A mí me tocaba hacer jardinería frente a ellos. Luego me salí porque quería estudiar teatro y no me dejaban faltar tanto para hacer mis exámenes, De ahí fui al servicio de limpieza como un año”.

¿Qué te deja toda esta experiencia, Macario?, le pregunté: “Esto abre el sueño a mucha gente, de que sea cual sea tu actividad puedes lograr grandes cosas. Vi muchas personas que usaban mi canción para mostrar su historia, sus proyectos que tienen y eso me daba mucha emoción. Y me dijo una frase que no se me va a olvidar nunca: “si hay algo que te gusta, no debes de dejar de hacerlo. No importa lo difícil que se ponga, porque lo que nos gusta es lo que nos hace sentirnos vivos”.