Incongruencia en las cancelaciones de conciertos del regional mexicano

Muy molesto se vio en redes el cantante Junior H por la cancelación de su presentación en Yautepec, Morelos por parte de las autoridades municipales y estatales, la acusación es porque lo consideran un cantante de corridos bélicos, utilizamos la palabra consideran porque evidentemente desconocen lo que canta.

Para quienes lo ignoran, Antonio Herrera Pérez, es creador del concepto ‘Sad Boyz’, o sea, música triste, de desamor orientada a los jóvenes quienes han encontrado en él, a un vocero y al mismo tiempo a un aliado con el que se identifican plenamente.

Si hay un artista que tiene todo para convertirse en estrella del regional mexicano, es el. Puede vestir como un joven de su edad o usar un traje grupero, lo mismo cantan con mariachi que norteño o con banda pues en su natal Guanajuato y específicamente en su familia se escuchaba de todo.

Su pecado fue ser parte de la empresa Rancho Humilde, afincada en Los Ángeles y la que a la postre lanzara a Natanael Cano y una lista inmensa de representantes de ese género quienes crearon el movimiento de corridos tumbados.

La empresa fundada por un chicano que se jacta de ser el artífice de la globalización del regional mexicano, es en realidad el que vino a dividir el género y prácticamente violentar con el lenguaje y la música, a los sonidos tradicionales.

Ese mismo personaje que durante la pandemia se volvió famoso en las redes por hacer castings a distancia, fichó al grupo Fuerza Régida una agrupación que ha subido como la espuma sí, pero a costa de utilizar un lenguaje por demás agresivo y ofensivo, originarios de San Bernardino, California.

Representan a la comunidad de cholos del área y bajo el liderazgo de su vocalista Jesús Ortiz Paz se han dedicado durante los últimos años a utilizar sus redes para incitar a la división y competencia del regional mexicano y el regional mexicano que según ellos debe hacerse. Un representante total de los corridos tumbados.

Es irónico, Junior H ha encontrado un sin número de trabas y peros para presentarse en diferentes ciudades mexicanas de la mano de la empresa de promoción Talento Líder.

Por el contrario, Fuerza Régida llevada de la mano por Ocesa, no ha encontrado traba alguna para los shows que hará en el Estadio GNP de la Ciudad de México el próximo 26 de julio, no importando sus líricas e incluso sus declaraciones públicas sobre que no dejarán de cantar corridos, sin importar, lo que digan las autoridades.

Definitivamente hay incongruencia en las decisiones de cancelación de los eventos, evidentemente una ignorancia total sobre quién es quién en el regional mexicano, pero sobre todo, un manejo descarado de intereses, solo basta recordar que no le permitieron a Alfredo Olivas y a Julión Álvarez presentarse en la Ciudad de México por tacharlos como cantantes de narco corridos, cuando ninguno tiene alguno en su repertorio. Simplemente no los dejaron ser empresa.