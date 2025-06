Lo más grande del mundo está dentro de ti. ¡Descúbrelo!

Por Norma L. Magaña R.

Mario Alonso Puig es médico cirujano hoy dedicado a estudiar y dar conferencias alrededor del mundo para mejorar nuestra percepción, salud y buen vivir. Sus comentarios y citas a grandes de la historia lo demuestran, aquí algunas mencionadas en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia celebrado en CDMX, 2025.

Los conocimientos no llevan a cambios, sin el trabajo interno no avanzamos, solo aprenderemos algo más. Así que piensa en positivo aún estando en el hoyo: que aprendizajes me trae, para que me sirve esta experiencia. Es un viaje intencional al centro de mí yo profundo, de ahí emanan emociones, intuiciones, saberes, es volver a casa y acompañarme a redescubrirme.

Marcel Proust decía: “hay que aprender a ver la vieja tierra, con nuevos ojos”, si observamos con detenimiento nuestro entorno, seremos capaces de descubrir joyas en nuestro camino, que antes habían pasado desapercibidas.

Joseph Campbell: menciona que “la cueva en la que te da miedo entrar, contiene el tesoro que buscas”. Es el autor de El viaje del héroe, ese viaje interior donde acceder a una vida nueva.

Inicia con el llamado a la aventura del conocimiento, el titubeo de iniciar el camino (qué sorpresas depara), animarse a cruzar el umbral, encontrar a los Guardianes que nos cuidan, afrontar y transformar nuestros demonios internos, desarrollar un ser integral (en su centro, fortalecido), atreverse a la transformación (abandonar caretas), volver a casa (al centro del ser). Al final del viaje del héroe, el mayor descubrimiento es la compasión, reconocida en el amor

Pierre Teilhard de Chardin decía que el amor es igual al fuego, porque ambos tienen una naturaleza transformadora, intensa y vital. El fuego consume, purifica y genera energía, transformando lo que toca.

De igual manera el amor impulsa a las personas a unirse, transformarse y evolucionar, creando conexiones profundas y dándole sentido a la existencia.

El amor como el fuego es una fuerza cósmica, que ilumina, calienta y mueve a la humanidad, hacia una mayor unidad y conciencia, alineándose con su visión de la evolución espiritual.

Cuando nos habituamos al paisaje diario, perdemos de vista la belleza natural de las cosas que nos rodean; si tomamos el tiempo de ver realmente, podremos encontrar nuevos elementos e integrarlos a nuestro día a día.

El Museo del Prado presentó una exposición que llamó “La belleza encerrada. De Fra Angelico a Fortuny”,(mayo-noviembre, 2013), obras en formato muy pequeño, retratos, esculturas, relieves, retratos, elaboradas a gran detalle por grandes maestros como Goya, Rubens, El Bosco, Velázquez, entre otros, que obligaban a verlas de cerca y apreciar su preciosismo, detalle y gran belleza, invitándonos a pensar en que lo que vemos son pequeñas cosas del gran artista que somos.

Edison decía “soy el resultado de lo que mi madre vio en mi”. De pequeño lo echaron de la escuela por considerarlo incapaz, sin embargo, si madre, en su infinito amor vio algo en él, que la motivó a educarlo personalmente, brindándole la oportunidad de desarrollarse integralmente. Esto nos demuestra que somos producto del amor, dedicación y valor que nos brindan nuestros padres.

También mencionó cómo el estrés, atrapado en el yo egoíco, superficial de fama, fortuna, perfección, conduce a una liberación crónica de cortisol. Tragedias egoícas nacen del hemisferio cerebral izquierdo.

Si conseguimos activar el sistema parasimpático atenuamos el estrés del corazón pues regula la frecuencia cardiaca, facilita las funciones del aparato digestivo, reduce la frecuencia respiratoria, favorece el almacenamiento de energía, entre otros, apoyando al eje cerebro, intestino, corazón, mejora la Microbiota, reduce niveles de cortisol, aporta mayor claridad mental, mejora el funcionamiento general del organismo.

Conocer los órganos y las funciones que nos ayudan a mejorar la calidad de vida depurándolos, hará que vivamos más y mejor. Sugiere una meditación diaria de 5 minutos al órgano que sentimos vulnerable, cansado, saturado y enviar luz del color señalado, pues obtendremos una pronta mejoría.

Hígado: ira, resentimiento, Rencor, recelo (verde).

Riñones: miedo Ansiedad, angustia (azul).

Pulmones: tristeza (blanco).

Corazón: impotencia (rojo).

Matt Damon interpreta en una historia de la vida real llevada al cine, a un capitán de rugby que va a visitar a Nelson Mandela en la cárcel, quien le dice: “soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Cuanto mayor sea mi nivel de consciencia, más podré influir en lo que me sucede”.

Aquí el síndrome de estrés postraumático (encarcelado injustamente 20 años), le lleva a la transformación del ser. Es la transformación del sufrimiento en crecimiento.

“No tenemos que navegar en la vida con miedo porque el universo es abundante, en mi esencia soy perfecto, soy perfecta. Cuanto mayor sea mi nivel de consciencia, más podré influir en lo que me pasa. Vivo en un universo benevolente. Todo está conectado, formando una unidad”.

Lo más importante es quienes somos no lo que tenemos.

