PolíticaConfidencial Salinas Pliego vacaciona de lujo con allegado a la 4T

Salinas Pliego se va de vacaciones, pero lleva compañía de lujo. Mientras el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, anda con un pie en la corte y otro en la mañanera con pendientes que no ha aclarado con la 4T, se fue de vacaciones a Europa con nada más y nada menos que Luis Armando Melgar, senador del Verde.

¿El detalle? Mientras Melgar andaba tomándose selfies en Roma, su suplente, Erasmo Catarino, votó en contra de la Ley de Telecomunicaciones, dándole un llegue a la bancada morenista. ¿Tiene al enemigo en casa, raza… y trae apellido Salinas Pliego?

Loretta Ortiz, ministra dela SCJN, salió a decir que “no hay pruebas” de que se usaran acordeones para manipular votos en la elección judicial. ¿Será? Además, Loretta se plantó firme y confirmó que la toga tradicional de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se queda, tirando por la borda la idea del ministro presidente Hugo Aguilar, que quería darle “refresh” al look. Loretta se aferra a la toga, y de paso, al control de la Corte.

¿Alicia Bárcena rumbo a la ONU? Aunque lo niegue, todos la candidatean. Aunque la secretaria de SEMARNAT ya salió a decir que “no, no quiero” la Secretaría General de la ONU, en los pasillos se sabe que sí le late la idea de mudarse a NYC. Lo interesante es que Claudia Sheinbaum le echó flores en público, destacando su trayectoria justo cuando se cocina la posibilidad de que se postule para presidir la ONU en septiembre. Dicen que el que no quiere, no va… pero Alicia ya hasta maleta tiene lista.