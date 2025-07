IPW 2025: de las redadas de ICE a la promoción turística

Foto: Facebook U.S. Travel Association

El pasado mes de junio se llevó a cabo la feria turística IPW, la más importante de los Estados Unidos y, por su tamaño, una de las más grandes del mundo. En ella se promueven exclusivamente destinos de la Unión Americana, y la sede de esta edición fue Chicago, Illinois.

Este foro, organizado por U.S. Travel Association, con la participación activa de Brand USA, así como de empresas y destinos del país, reunió a miles de asistentes en el centro de convenciones McCormick Place.

Sin embargo, el ambiente estaba enrarecido, sobre todo para los pocos canadienses y para los mexicanos presentes, debido a la ola de redadas de la policía migratoria en distintas ciudades —incluyendo Chicago—, así como a las políticas del presidente Trump, que parecen ir en contrasentido con la promoción turística que impulsa la propia U.S. Travel Association.

Algunos piensan que la política y el turismo son asuntos separados, pero desafortunadamente no es así.

Los organismos de promoción turística de distintas partes de los Estados Unidos están conscientes —unos más, otros menos— de la coyuntura actual, y buscan redoblar esfuerzos para mantener el flujo de turistas internacionales.

En el caso de Brand USA, un ente público-privado encargado de coordinar globalmente las acciones de la marca-país estadounidense, su participación dejó mucho que desear: en su conferencia de prensa ofrecieron pocas cifras, abundaron los lugares comunes, y se enfocaron únicamente en los nuevos vuelos directos desde algunos puntos del mundo.

Lanzaron, además, una campaña cuyo funcionamiento resulta difícil de entender. Para rematar, no permitieron preguntas de los periodistas presentes. Más que una conferencia de prensa, fue un monólogo de Fred Dixon, CEO de Brand USA. Las dos agencias que los representan en México (Sales Internacional y Another Company), con las manos atadas, no pudieron ofrecer información, mucho menos atender a los medios con dudas legítimas sobre la operación turística en esta compleja coyuntura. La estrategia parece ser el silencio, apelando a la corta memoria del viajero mexicano.

En contraste, Elliot Ferguson, CEO de la oficina de turismo de Washington, D.C., ofreció una conferencia de prensa en la que dejó claro que reconoce la dificultad del momento político y su relación con el turismo. Una de las frases más destacadas fue cuando afirmó:

“Si algún viajero no quiere venir a los Estados Unidos ahora, por conciencia o por cualquier razón, los entendemos, y aquí estaremos esperándolos para cuando estén listos o decidan volver a visitarnos.”

Marcó, de forma diplomática e inteligente, su diferencia respecto a la visión del gobierno federal. Además, aceptó preguntas, respondió con claridad y, curiosamente —algo poco común en conferencias de prensa— fue despedido con aplausos por los reporteros presentes.

Es un momento complicado para la industria turística entre México y Estados Unidos. Hay empresas en ambos lados de la frontera que dan empleo a cientos de personas, incluyendo migrantes documentados e indocumentados.

Cada viaje de un mexicano a los Estados Unidos no representa solo ingresos para el gobierno de Donald Trump: también significa derrama económica para personas en ambos lados del muro fronterizo.

Ahora bien, ¿hay que viajar con precauciones adicionales? Sí. Mi recomendación es portar pasaporte y visa en todo momento, por si se presenta una redada de la policía migratoria ICE.

En cuanto al ingreso por fronteras y aeropuertos, circula mucha “fake news”. La reglamentación no ha cambiado; en algunos puntos puede haber revisiones más exhaustivas, pero si se actúa con verdad y legalidad, no debería haber problema alguno al viajar entre ambos países.

Chicago

Una de las ciudades más bellas de los Estados Unidos no escapa a la crisis del fentanilo. Al recorrer el metro, vimos a decenas de personas en situación de calle, prácticamente desconectadas de la realidad: algunas drogándose o fumando en los trenes, gritando, o protagonizando escenas grotescas que incomodan a turistas y locales por igual.

Un día antes del IPW se llevó a cabo la manifestación “No Kings”, con alrededor de 35 mil personas marchando por el centro de Chicago. Mi colega José Lebeña —director editorial de este diario— realizó una amplia cobertura en Publimetro, lo mismo que yo en los noticieros de fin de semana de Grupo Fórmula.

Muchas familias latinas, anglosajonas, afroamericanas y de otras etnias se aglutinaron para protestar por las decisiones del gobierno federal y las constantes redadas de ICE.

Fue una manifestación pacífica y sin violencia. Sin duda, los periodistas que asistimos a IPW pudimos observarla de cerca y, aunque muchos no lo publiquen, todos saben cuál es la realidad que vive este país.

Finalmente

Fuera de la coyuntura turística, sigo anonadado por escuchar a migrantes mexicanos que hoy en día se quejan de los migrantes que llegaron después de ellos. El mundo al revés. Una de las inconsistencias sociales más graves que he observado y tristemente, una constante.

Lo que viene

El turismo en los Estados Unidos seguirá operando gracias a la voluntad de la iniciativa privada y de los promotores de estados y ciudades. Las políticas de la Casa Blanca durarán cuatro años; luego vendrá una nueva elección y veremos qué ocurre. El turismo, mientras tanto, continuará, independientemente de quién ocupe el poder. Ahora bien, ¿se está manejando bien la situación? Mi impresión es que no. Al menos hasta ahora.