PolíticaConfidencial Juan Ramón de la Fuente se toma pausa en protección a migrantes

Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, no debe estar muy despreocupado por las persecuciones a los hermanos migrantes en Estados Unidos. Y es que este fin de semana se vio al embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, presumiendo en redes que iba a una fiesta del 4 de julio, invitado por Marco Rubio, mientras en miles de hogares de paisanos hay miedo y desesperación.

Por si fuera poco, María Elena Orantes López, cónsul en Houston, se dedicó a exhibir su viaje a Barcelona, donde se reunió con la cónsul en Cataluña, Claudia Pavlovich, para promover el colectivo 50+1. ¿Mal timing para estos posteos, justo cuando miles de migrantes necesitan apoyo y respuestas en lugar de selfies y fiestas? ¿Qué pensará la presidenta?

Eduardo Verástegui le responde al hate que le sacan cosas de su pasado: “Si creen que sacando cosas que hice en mi juventud me van a tumbar, están perdidos.” Dice que su historia es prueba irrefutable de que “la fe mueve montañas y cambia hasta los más oscuros corazones”. “Me equivoqué mil veces y me levanté mil y una. ¿Es lo mejor que tienen?”, remató. El actor y activista republicano deja claro que su pasado no será su piedra en el zapato y lo usa como bandera.

Claudio de Leija, diputado local en Tamaulipas, armó su show durante la visita de la presidenta porque no lo reconocieron en el filtro de seguridad. Acompañado de José Ramón Gómez Leal, el legislador se puso a gritar y exigir trato VIP, como si ser diputado fuera pase para brincar protocolos. Al final lo dejaron pasar, pero su berrinche quedó como postal de la politiquería barata de Tampico. Una rabieta más de un diputado que prefiere reflectores a trabajar de verdad.