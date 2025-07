Servir es grandeza

En un mundo donde las brechas se hacen más visibles y los desafíos parecen interminables, servir no es una carga: es una elección consciente, valiente y transformadora. Es una respuesta clara frente a la indiferencia, una forma de levantar la mano y decir: “Aquí estoy, dispuesto a construir”.

Servir es uno de los actos más nobles del ser humano. Es poner talento, tiempo y voluntad al servicio de algo más grande que uno mismo. No importa si se hace desde el gobierno, desde una empresa, desde la academia, una fundación o desde el propio hogar. Quien sirve con pasión y propósito, se convierte en un motor de cambio.

En países donde la desigualdad convive con la esperanza y donde el talento lucha cada día contra la falta de oportunidades, quien elige servir con integridad marca una diferencia real. No es una frase bonita. Es una verdad demostrable. Lo he vivido y confirmado a lo largo de mi trayectoria en el servicio público, en la iniciativa privada, en la seguridad ciudadana y en la participación social.

Jim Rohn, gran filósofo moderno, lo expresó así: “Quienquiera que preste un buen servicio a muchas personas se pone a sí mismo en la línea de la grandeza: gran riqueza, gran rendimiento, gran satisfacción, gran reputación y gran disfrute. ” Y aunque hablaba del desarrollo personal, sus palabras aplican con fuerza al servicio comunitario, social y público. Porque el verdadero liderazgo nace de quienes resuelven, acompañan y construyen.

Servir no es una pose ni una estrategia de imagen. No es filantropía con aplausos ni discursos vacíos. Servir es comprometerse con ética, con humildad, con excelencia y con visión. Es decir con hechos: “Sí me importa. Sí estoy dispuesto a actuar. Sí estoy aquí para sumar”.

Desde una pequeña acción hasta una gran política pública, el servicio transforma. Desde una mano tendida a tiempo hasta una decisión valiente que beneficia a miles. Servir bien debe ser sinónimo de liderazgo real. La gente necesita soluciones, sí, pero también necesita saber que no está sola. Que hay quienes, con poder o sin él, están presentes para ayudar y avanzar.

Servir también es generar comunidad, tender puentes, fortalecer instituciones y tejer confianza. Es escuchar con empatía, responder con verdad y actuar con responsabilidad. Y lo mejor es que no hace falta tener un cargo o una plataforma para hacerlo. Se puede servir desde una escuela, una empresa, un proyecto, una banqueta o una familia.

PUBLICIDAD

Servir es asumir que todos tenemos algo que ofrecer: tiempo, conocimiento, experiencia, atención, cariño, guía o recursos. Es mirar a nuestro alrededor y decidir no quedarnos indiferentes. Es invertir en los demás y en el futuro, entendiendo que eso también es invertir en nosotros mismos.

Recuerdo una frase que lo resume de forma brillante: “Mira cada día como una oportunidad para invertir en la vida. Una oportunidad para compartir tu experiencia con alguien más. Cada día es una oportunidad de crear milagros en la vida de otros.” Qué mensaje tan oportuno para nuestro mundo. Porque cada día puede ser un milagro… si alguien lo provoca.

Servir bien también implica exigirse. No basta con querer ayudar; hay que hacerlo con calidad, con resultados y con un profundo respeto por la dignidad de los demás. Servir no debe ser improvisado, sino profesionalizado. No basta con buenas intenciones: hacen falta buenas ejecuciones.

Hoy, más que nunca, necesitamos más personas que vean en el servicio una misión y no una obligación. Que sirvan con vocación y no por conveniencia. Que lo hagan con el corazón, pero también con estrategia, compromiso y responsabilidad.

Haz del servicio tu mejor legado. Hazlo con ética. Hazlo con excelencia. Y si aún no lo haces, empieza hoy. Porque servir —de verdad— es una de las formas más grandes de amar, de liderar, de transformar.

Hacer el bien, haciéndolo bien.